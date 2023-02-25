Предусмотрительные мюнхенцы 😏

В рамках соглашения с «Баварией» о Роберте Левандовски «Барселона» должна платить мюнхенцам 1,25 миллиона евро за каждый сезон, в котором нападающий забивает 25 голов, сообщаил авторитетный журналист Mundo Deportivo Жорди Баталла.

Всего за 30 матчей в сезоне Левандовски уже достиг этой планки, забив свой 25-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в четверг, так что теперь каталонцы должны выплатить нужную сумму немецкому клубу.

«Барса» подписала 34-летнего футболиста за 45 миллионов евро. Контракт польского нападающего рассчитан до 2026 года, и, если он будет и дальше забивать по 25 мячей каждый сезон, каталонцам придется дополнительно выплатить мюнхенцам 5 миллионов евро.