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Фати пропустит класико? Хави рассказал о травмированных перед игрой с «Альмерией»

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В воскресенье «Барса» встретится с «Альмерией», но у каталонцев есть проблемы с составом. Хави озвучил апдейт по состоянию игроков на пресс-конференции:

«Араухо чувствует себя свободно. С ним все в порядке.

Фати получил ушиб на тренировке и выбыл, поэтому завтра не сыграет, но мы надеемся, что он выйдет на поле в четверг против «Мадрида» [в Кубке Испании].

Дембеле чувствует себя хорошо. Вчера я видел, как он тренируется – кажется, он в хорошей форме. Он еще не готов на 100%, но недалек от возвращения в основную группу».

3 комментария

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Игорь Климов
Возвращение Дембеле - это класс!
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Alexlagodny
Фати не волнует, а вот что Дембеле почти готов, это здорово!!!
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Fregie
Да пошёл он) Он очень плох, и лучше ему не выходить
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