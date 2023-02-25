В воскресенье «Барса» встретится с «Альмерией», но у каталонцев есть проблемы с составом. Хави озвучил апдейт по состоянию игроков на пресс-конференции:

«Араухо чувствует себя свободно. С ним все в порядке.

Фати получил ушиб на тренировке и выбыл, поэтому завтра не сыграет, но мы надеемся, что он выйдет на поле в четверг против «Мадрида» [в Кубке Испании].

Дембеле чувствует себя хорошо. Вчера я видел, как он тренируется – кажется, он в хорошей форме. Он еще не готов на 100%, но недалек от возвращения в основную группу».