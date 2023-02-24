За год и 78 дней «Барса» четыре раза вылетела из разных еврокубков – факт, в который было бы сложно поверить еще пять лет назад. Но сейчас это реальность, и ей ищут виновников. Болельщик «Барселоны» в Твиттере высказал непопулярное мнение, которое стоит того, чтобы его прочесть.

«Перестаньте переписывать историю – именно Куман начал перестройку «Барсы», а не Хави.

Куман пришел после поражения 2:8, начал избавляться от недостатков, которые вносил Месси. Он работал в клубе без президента и с проблемами с финансовым фэйр-плей. Только посмотрите, кого из игроков он получил за свой год работы: Дест, Мемфис, Гарсия, Агуэро. Гризманн и Месси – оба выбыли из игры. А при Хави на новичков было потрачено 200 миллионов евро, при этом он получил: Левандовски, Рафинью, Кессиэ, Алонсо, Кристенсена и многих других.

Изменения Хави – значительнее, но перестройку начал Куман.

При Рональде команда была не на высшем уровне физически и тактически; по словам некоторых бывших игроков, тренировки вообще не были интенсивными. С приходом Хави многое изменилось, и теперь мы выглядим как настоящая команда – даже если некоторые результаты не радуют нас».

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