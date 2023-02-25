«Если бы я мог выбирать, то хотел бы, чтобы в матче против нас за «Барселону» не играл Серджи Бускетс», - признался игрок «Альмерии» Ларжи Рамазани во время пресс-конференции.

«Он топовый футболист, против него действовать очень сложно», - добавил 21-летний вингер.

Довольно интересный выбор! Видимо Рамазани и сам неплохо знает свое дело, раз выбирает Бускетса.

Серджи показал отличный футбол против «МЮ», восстановившись после травмы. Ожидается, что он выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Альмерией», который состоится 26 февраля.