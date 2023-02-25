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Вингер «Альмерии» сделал неожиданный выбор, назвав игрока, которого не хочет видеть в матче против «Барселоны»

Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Ларжи Рамазани
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«Если бы я мог выбирать, то хотел бы, чтобы в матче против нас за «Барселону» не играл Серджи Бускетс», - признался игрок «Альмерии» Ларжи Рамазани во время пресс-конференции.

«Он топовый футболист, против него действовать очень сложно», - добавил 21-летний вингер.

Довольно интересный выбор! Видимо Рамазани и сам неплохо знает свое дело, раз выбирает Бускетса.

Серджи показал отличный футбол против «МЮ», восстановившись после травмы. Ожидается, что он выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Альмерией», который состоится 26 февраля.

2 комментария

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Cristian Turcan
Интересно, почему это неожиданный выбор. Таких мастеров как Бускетс поискать надо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эмиль3979
Правильно думает, бускетс словообразующий игрок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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