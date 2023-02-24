Легенда «Барселоны» Роналдиньо присоединился Королевской лиге Жерара Пике. Легендарный бразилец вступает в клуб «Порсинос», который возглавляет испанский стример и создатель контента Ибай Льянос.

Королевская лига стала сенсацией в футбольном мире благодаря своим причудливым правилам, которые включают неограниченные замены, исключения за получение желтых и красных карточек и пенальти, выполняемые из центра поля.

Лига состоит из 12 команд, каждая из которых имеет возможность привлечь 12-го игрока на каждый матч. Это место 12-го игрока обычно резервируется для знаменитостей и бывших футболистов.

Роналдиньо теперь будет играть эту роль в «Порсинос». Такие игроки, как Серхио Агуэро, Хавьер Эрнандес и Жоан Капдевила, уже выступали в качестве 12-го игрока, а теперь бывшая звезда «Барселоны» снова продемонстрирует свои таланты футбольному миру.