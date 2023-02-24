7 комментариев

Вчера «Барселона» уступила «МЮ» на «Олд Траффорд» и вылетела из 1/16 Лиги Европы.

Интернет отреагировал на поражение «сине-гранатовых» потоком мемов.

Собрали самые-самые:

Хави пытается поднять брови, как Анчелотти, чтобы случился камбэк.

Левандовски в важных матчах.

Гвардиола; «Не забивайте первым, это ловушка».

Хави: «Братан, я научился на горьком опыте».

Зидан после двух сезонов в «Реале» - 2 победы в Лиге чемпионов

Хави после двух сезонов в «Барсе» - 2 вылета из Лиги Европы

«Барса» против «МЮ»