7 комментариев

Болельщики отреагировали на вылет «Барсы» из ЛЕ, а мы собрали лучшие мемы
Вчера «Барселона» уступила «МЮ» на «Олд Траффорд» и вылетела из 1/16 Лиги Европы.
Интернет отреагировал на поражение «сине-гранатовых» потоком мемов.
Собрали самые-самые:
Хави пытается поднять брови, как Анчелотти, чтобы случился камбэк.
Левандовски в важных матчах.
Гвардиола; «Не забивайте первым, это ловушка».
Хави: «Братан, я научился на горьком опыте».
Зидан после двух сезонов в «Реале» - 2 победы в Лиге чемпионов
Хави после двух сезонов в «Барсе» - 2 вылета из Лиги Европы
«Барса» против «МЮ»
И это позорище будет в ЛЧ в следующем сезоне 🤦♂️