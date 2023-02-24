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Болельщики отреагировали на вылет «Барсы» из ЛЕ, а мы собрали лучшие мемы

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Вчера «Барселона» уступила «МЮ» на «Олд Траффорд» и вылетела из 1/16 Лиги Европы.

Интернет отреагировал на поражение «сине-гранатовых» потоком мемов.

Собрали самые-самые:

Хави пытается поднять брови, как Анчелотти, чтобы случился камбэк.

Левандовски в важных матчах.

Гвардиола; «Не забивайте первым, это ловушка».

Хави: «Братан, я научился на горьком опыте».

Зидан после двух сезонов в «Реале» - 2 победы в Лиге чемпионов

Хави после двух сезонов в «Барсе» - 2 вылета из Лиги Европы

«Барса» против «МЮ»

7 комментариев

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Roman Betenya
Про брови смешно :D
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Irina Bulgac
похоже все реалисты перешли сюда
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Gurban Orazly
Хави опоздал с заменой, играл с Роберто в атаке, несмотря на игру Феррна в последней игре, не видели Роберто на поле, Ферран должен был выходить на старте.
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Игорь Климов
Ответ William Austin
плевать на лигу Европы, в этом сезоне нужно брать Ли лигу и кубок, если честно я даже рад, что не буду больше слышать гимн ЛЕ на камп ноу, это как то унизительно что ли.
Я с тобой полностью согласен.
+2
-2
0
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Роман
С судейками чётко. У Барсы одна из любимых расстановок 4-3-3-1
+2
-3
-1
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белошип
Очередной декласс фартового пучеглаза в еврокубках
И это позорище будет в ЛЧ в следующем сезоне 🤦‍♂️
+7
-6
+1
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William Austin
плевать на лигу Европы, в этом сезоне нужно брать Ли лигу и кубок, если честно я даже рад, что не буду больше слышать гимн ЛЕ на камп ноу, это как то унизительно что ли.
+3
-6
-3
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