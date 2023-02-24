11 комментариев

1,5 млн просмотров за один час!!!

Похоже, что Шакира зарядила новый хит совместно с KAROL G.

Песня полностью посвящена конфликту с Пике и, судя по всему, от это только выиграла - 1,5 миллиона просмотров за один час. Твиттер буквально разрывается.

У KAROL G почти 30 млн подписчиков на YouTube! Только представьте, сколько соберет просмотров этот трек.

Любопытно, что клип вышел на следующее утро после вылета «Барсы» из ЛЕ. Часть плана?