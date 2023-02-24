11 комментариев

🔥🔥🔥 «Что ты делаешь на полу? Теперь хочешь вернуться?». Шакира выпустила новый трек. Он полностью посвящен Пике 😱
1,5 млн просмотров за один час!!!
Похоже, что Шакира зарядила новый хит совместно с KAROL G.
Песня полностью посвящена конфликту с Пике и, судя по всему, от это только выиграла - 1,5 миллиона просмотров за один час. Твиттер буквально разрывается.
У KAROL G почти 30 млн подписчиков на YouTube! Только представьте, сколько соберет просмотров этот трек.
Любопытно, что клип вышел на следующее утро после вылета «Барсы» из ЛЕ. Часть плана?
- Я не собиралась целовать вас, я не думала влюбляться в вас.
- Вы меня так обидели... все равно отомщу вам...
Как же у неё бомбит, угомонится не может.
Спасибо должна ему сказать, дал ей вдохновение на целый альбом
А вообще Шакира просто потеряла берега. Истерика глупой бабы. Климакс, видимо, набирает обороты. Обычно женщины на "бывших", они же "козлы", "подонки", "неблагодарные" кулуарно жалуются подругам. Нормальным людям хватает. Шакира решила апеллировать к целому миру. Осталось только резолюцию ООН выпустить, от имени мира осуждающую поведение Пике. Наверно, тогда Шакира успокоится.