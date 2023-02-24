FC BARCELONA
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🔥🔥🔥 «Что ты делаешь на полу? Теперь хочешь вернуться?». Шакира выпустила новый трек. Он полностью посвящен Пике 😱

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1,5 млн просмотров за один час!!!

Похоже, что Шакира зарядила новый хит совместно с KAROL G.

Песня полностью посвящена конфликту с Пике и, судя по всему, от это только выиграла - 1,5 миллиона просмотров за один час. Твиттер буквально разрывается.

У KAROL G почти 30 млн подписчиков на YouTube! Только представьте, сколько соберет просмотров этот трек.

Любопытно, что клип вышел на следующее утро после вылета «Барсы» из ЛЕ. Часть плана?

11 комментариев

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Pink Floyd1276
Ответ 37old
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны...(с)
- Слышите!
- Я не собиралась целовать вас, я не думала влюбляться в вас.
- Вы меня так обидели... все равно отомщу вам...
0
0
0
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dem
Я уже за Пике, раньше пофиг было.
Как же у неё бомбит, угомонится не может.
Спасибо должна ему сказать, дал ей вдохновение на целый альбом
+3
0
+3
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RokeSantaCruz
Шакира молодец, использует свою личную драму для раскрутки песен, люди любят рыться в жизни известных людей, так почему бы не использовать это и не выпускать песни про предавшего бывшего.
0
-1
-1
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KerroChelsea
Ответ stambr
1,5 млн просмотров за час. Не имеет значение горит у нее или нет - надо ковать железо, пока горячо
Здесь я согласен, коммерция и в Африке коммерция
+1
-1
0
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Ansu Fati
Передайте Шакире, что есть много наиболее легких способов донести информацию до человека, нежели через песни. Например по телефону)
+2
0
+2
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stambr
Ответ KerroChelsea
Вот у нее горит жестко. Типичная истеричка
1,5 млн просмотров за час. Не имеет значение горит у нее или нет - надо ковать железо, пока горячо
+10
0
+10
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Madhamish
Какое имеет отношение Пике к вылету Барсы из ЛЕ?
А вообще Шакира просто потеряла берега. Истерика глупой бабы. Климакс, видимо, набирает обороты. Обычно женщины на "бывших", они же "козлы", "подонки", "неблагодарные" кулуарно жалуются подругам. Нормальным людям хватает. Шакира решила апеллировать к целому миру. Осталось только резолюцию ООН выпустить, от имени мира осуждающую поведение Пике. Наверно, тогда Шакира успокоится.
+5
-3
+2
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KerroChelsea
Вот у нее горит жестко. Типичная истеричка
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R Kukhov
Ванды не хватает
+2
0
+2
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37old
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны...(с)
+19
-1
+18
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FrankieWild
Можно эту чушь в ленту не выпускать
+20
-2
+18
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