24 комментария

Системообразующие игроки.

Главный тренер «Барселоны» постарался объяснить причины вылета из Лиги Европы.

«Они забили два гола сегодня и столько же в первом матче. В первом тайме мы были очень хороши, а во втором - нет. Жаль. Это позор. Был отличный первый тайм.

Сегодня нам не хватало Педри и Гави. Мы должны признать их влияние, они для нас очень важны, и их отсутствие ощущается», - сказал Хави.

Хави добавил: «Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше, но и сейчас мы выглядели хорошо. Однако, мы проиграли. У меня такое чувство, что есть колоссальные отличия от прошлого сезона, когда конкурировать было просто невозможно. Этот сезон другой.

Мы должны ответить сейчас. В следующее воскресенье у нас игра, мы находимся в очень хорошем положении в Ла Лиге, и должны продолжать в том же духе... Мы не можем сдаться сейчас».