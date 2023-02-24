24 комментария

😖 «Жаль. Это позор». Хави считает, что на «Барсе» слишком сильно сказалось отсутствие Гави и Педри
Системообразующие игроки.
Главный тренер «Барселоны» постарался объяснить причины вылета из Лиги Европы.
«Они забили два гола сегодня и столько же в первом матче. В первом тайме мы были очень хороши, а во втором - нет. Жаль. Это позор. Был отличный первый тайм.
Сегодня нам не хватало Педри и Гави. Мы должны признать их влияние, они для нас очень важны, и их отсутствие ощущается», - сказал Хави.
Хави добавил: «Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше, но и сейчас мы выглядели хорошо. Однако, мы проиграли. У меня такое чувство, что есть колоссальные отличия от прошлого сезона, когда конкурировать было просто невозможно. Этот сезон другой.
Мы должны ответить сейчас. В следующее воскресенье у нас игра, мы находимся в очень хорошем положении в Ла Лиге, и должны продолжать в том же духе... Мы не можем сдаться сейчас».
Вместо этого добавит штрафов игрокам.
Полностью проваленное трансферное окно. 300 млн в задницу.
Хави, как тренер - полный ноль. Ну какой Роберто в нападении? Кто у него, интересно, атаковать должен был? Там же ни одного креативного игрока не было, за исключением Левандовски, который завершать должен был. Кессье, Рафинья - они же прямые, как доски. Комбинации - не их стихия. Ну а середина предсказуемо проиграна. Проигрывать середину Хетафе и Кадису, что уж тут говорить об МЮ. Кадис разбазарил кучу моментов. В МЮ футболисты покласснее будут.