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😖 «Жаль. Это позор». Хави считает, что на «Барсе» слишком сильно сказалось отсутствие Гави и Педри

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Системообразующие игроки.

Главный тренер «Барселоны» постарался объяснить причины вылета из Лиги Европы.

«Они забили два гола сегодня и столько же в первом матче. В первом тайме мы были очень хороши, а во втором - нет. Жаль. Это позор. Был отличный первый тайм.

Сегодня нам не хватало Педри и Гави. Мы должны признать их влияние, они для нас очень важны, и их отсутствие ощущается», - сказал Хави.

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Хави добавил: «Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше, но и сейчас мы выглядели хорошо. Однако, мы проиграли. У меня такое чувство, что есть колоссальные отличия от прошлого сезона, когда конкурировать было просто невозможно. Этот сезон другой.

Мы должны ответить сейчас. В следующее воскресенье у нас игра, мы находимся в очень хорошем положении в Ла Лиге, и должны продолжать в том же духе... Мы не можем сдаться сейчас».

24 комментария

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Четыреноль
Впереди три Элклассико, жду две победы Барсы и одна Реала. Надеюсь состав будет более оптимальным, рафинья бревно от которого мяч отскакивает назад, Фати на продажу. Бальде просто Балдёж!!!!
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H82W8
Конечно обидно снова вылететь из еврокубков, но конкретно по этому матчу согласен с Хави. Сказалось отсутствие креатива в полузащите,Педри,Гави,да даже Дембеле,это как раз те игроки в этом сезоне,которые создают основную остроту: комбинации,своевременные передачи,индивидуальные действия,которые приводят к развитию атаки. Сегодня этого не хватало,а самотдачи и борьбы было вполне достаточно. Вылетели из лч изза поломанной линии защиты,теперь вылетели из Ле изза отсутвия основных игроков полузащиты. Никакого особенного позора не вижу,просто надо смириться с тем,что Барса сейчас не обладает каким то колоссальным запасом звезд во всех линиях,и является,по честному, неплохой,но далеко не самой мощной командой, и вылет 2-3 ведущих игроков напрямую влияет на ее результат
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Четыреноль
Не смотря на вылет Барсы, всё равно она остаётся грозой Европейского футбола, где 17 летние пацаны наводят шорох. Пройдёт время, парни и окрепнут и пройдут катком по Европе. Хейтеры лают, караван идёт.
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dem
Если позор, то должен уйти.
Вместо этого добавит штрафов игрокам.
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Yelzin Teheda
Ответ Flow market Victor Mercedes
Просто Интересно, кого бы выпустил ты, чтобы сломать игру МЮ во втором тайме?)
Всмысле я, я простой любитель футбола, а не тренер топ клуба с корачками лучших универов. В клубе на то и нужны тренеры что бы что то придумывать, а не просто вылупить глаза и махать руками
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l1973
Фигасе выдал пучеглазый. Позором считать вылет от МЮ. Он чего, Юнайтед за лохов держит? Надрали жопу по делу.
+1
-2
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Yelzin Teheda
Я болдю. Хавян ты проиграл вчистую второй тайм, о чем вообще речь. Надо делать замены, подстраиваться под соперника, а не смотреть на поле выпученными глазами
Просто Интересно, кого бы выпустил ты, чтобы сломать игру МЮ во втором тайме?)
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fidelio
Ответ Seyidov#
Мечта😊
Жду...
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Seyidov#
Ответ fidelio
Комментарий удален модератором
Мечта😊
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Миронов Дмитрий
Барсе такие кубки не нужны, ее лучше прикасаться до уровня лч и забрать кубки испании
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fidelio
Ответ Олег М
Хватит нагнетать! Это никакой не позор. Самый достойный вылет из еврокубков за последние годы
"Барселона вылетала из Еврокубков 4 раза за 14 месяцев..."
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fidelio
Ответ Seyidov#
Inanmiram. Посмотрим на следущие игры.🙂
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Seyidov#
Ответ fidelio
Вот Seyidov, maraqlıdı, они бы устояли перед вторничным Реалом, который унизил Ливерпуль...? Вопрос на 100 AZN 😉
Inanmiram. Посмотрим на следущие игры.🙂
+1
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fidelio
Ответ Seyidov#
Многие могут со мной не согласиться, но Барса вчера играла очень слабо, вышли так, как будто на условный Кадис, нельзя так играть так с такими командами, если играть так с МЮ в ЛЕ, то в ЛЧ реально делать нечего, чем так позориться, надо было давить, надо было дожимать, надо было «умирать» на поле за победу, кроме глупого пинания мяча, мы вчера ничего не увидели, ну хорошо, не было бы этого пенальти, счет был бы 2:0? Скорее да, чем нет, Серджи Роберто в нападении?Смешно, очень обидно, в команде как будто нету злости, рвать и метать, побеждать на классе на всегда получается, в прошлой игре Реал победили, подумали, что МЮ перед Реалом? Получили, очень обидно. Хотябы ЛЛ надо брать.
Вот Seyidov, maraqlıdı, они бы устояли перед вторничным Реалом, который унизил Ливерпуль...? Вопрос на 100 AZN 😉
0
0
0
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Алексей Т
Нет, еще можно вылететь от Лудогорца в Лиге Конференций как-нибудь и списать на плохое поле и отсутствие Гави/Педри)))
+3
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+3
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Алексей Иванов
мы не можем сдаться сейчас? что за бред? из-за одного проигранного матча вообще перестать играть в футбол?
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Олег М
Хватит нагнетать! Это никакой не позор. Самый достойный вылет из еврокубков за последние годы
+1
0
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Kaloyan Yalamov
Трагедию делать не буду, но непонятным было наличие Кессие на весь матч, он все время был одним ходом назад по отношению к команде. Не понял и почему Хави выпустил Ансу, я на поле его вообще и не заметил. Жуль опять дурил в защите .Голы МЮ мы сами им сделали, хотя и сами не особо творили на поле. Роберто тоже не очень, хоть и старался, но место не его, хоть он и универсал. Идем дальше, теперь на Ла Лигу надо сосредоточится.
+1
0
+1
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Руслан Нотарев
Ответ Yelzin Teheda
Я болдю. Хавян ты проиграл вчистую второй тайм, о чем вообще речь. Надо делать замены, подстраиваться под соперника, а не смотреть на поле выпученными глазами
Смотрел вчера матч и думал, что Тен Хаг сам хотел Барсу тренировать. И сравнил его с Хави во вчерашней игре🤦🏻‍♂️ лучше б Эрик пришел в Барсу.
+1
-1
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Madhamish
Такое впечатление, что Кунде, Кессье, Рафинью и старого Левандовски купил не Хави в Барселону, а какой-нить Мартино.
Полностью проваленное трансферное окно. 300 млн в задницу.
Хави, как тренер - полный ноль. Ну какой Роберто в нападении? Кто у него, интересно, атаковать должен был? Там же ни одного креативного игрока не было, за исключением Левандовски, который завершать должен был. Кессье, Рафинья - они же прямые, как доски. Комбинации - не их стихия. Ну а середина предсказуемо проиграна. Проигрывать середину Хетафе и Кадису, что уж тут говорить об МЮ. Кадис разбазарил кучу моментов. В МЮ футболисты покласснее будут.
+3
0
+3
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Руслан Нотарев
Дорогой Хави! С такой игрой, как во 2 тайме, Реал отыграет +8 и ты снова не выиграешь хотя б Ла Лигу. Спасибо за Роберту✊🏼
+1
0
+1
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Вячеслав Новиков
Ответ Seyidov#
Многие могут со мной не согласиться, но Барса вчера играла очень слабо, вышли так, как будто на условный Кадис, нельзя так играть так с такими командами, если играть так с МЮ в ЛЕ, то в ЛЧ реально делать нечего, чем так позориться, надо было давить, надо было дожимать, надо было «умирать» на поле за победу, кроме глупого пинания мяча, мы вчера ничего не увидели, ну хорошо, не было бы этого пенальти, счет был бы 2:0? Скорее да, чем нет, Серджи Роберто в нападении?Смешно, очень обидно, в команде как будто нету злости, рвать и метать, побеждать на классе на всегда получается, в прошлой игре Реал победили, подумали, что МЮ перед Реалом? Получили, очень обидно. Хотябы ЛЛ надо брать.
Полностью согласен очень слабая игра, у команды нет характера абсолютно, и тактически Хави проигрывает топ тренерам, полностью с ним согласен это позор
+2
0
+2
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Yelzin Teheda
Я болдю. Хавян ты проиграл вчистую второй тайм, о чем вообще речь. Надо делать замены, подстраиваться под соперника, а не смотреть на поле выпученными глазами
+7
0
+7
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Seyidov#
Многие могут со мной не согласиться, но Барса вчера играла очень слабо, вышли так, как будто на условный Кадис, нельзя так играть так с такими командами, если играть так с МЮ в ЛЕ, то в ЛЧ реально делать нечего, чем так позориться, надо было давить, надо было дожимать, надо было «умирать» на поле за победу, кроме глупого пинания мяча, мы вчера ничего не увидели, ну хорошо, не было бы этого пенальти, счет был бы 2:0? Скорее да, чем нет, Серджи Роберто в нападении?Смешно, очень обидно, в команде как будто нету злости, рвать и метать, побеждать на классе на всегда получается, в прошлой игре Реал победили, подумали, что МЮ перед Реалом? Получили, очень обидно. Хотябы ЛЛ надо брать.
+10
-2
+8
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FrankieWild
Сильно сказалось то что тренера у Барселоны нету
+1
-1
0
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