В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Барселоны», а ведь в первом тайме игра шла по сценарию Хави.

На 15-й минуте Фернандеш в штрафной повалил Бальде, в ворота «красных дьяволов» был назначен пенальти. К точке подошел Левандовски, поляк исполнил одиннадцатиметровой с остановками. Казалось, Де Хеа сделала сейв, но мяч от штанги залетел в ворота.

Во втором тайме «МЮ» быстро сравнял. На 47-й минуте Фред обошел Де Йонга и пробил точно в нижний угол ворот Тер Стегена. У соперников начали сдавать нервы. На 59-й минуте Фернандеш ударил мячом упавшего на газон Френки. На поле началась драка, Бруну получил желтую.

На 64-й минуте Кунде мог вывести свою команду вперед. Жюль головой пробил по воротам, но Де Хеа сделал потрясающий сейв, вытащив мяч из-под перекладины.

На 73-й минуте Антони поставил точку в этом противостоянии. Фернандеш покатил на Гарначо, который пробил в касание. Мяч отскочил к Фреду, который хотел оформить дубль, но ему помешали игроки «блауграны». А вот Антони заблокировать не удалось – бразилец точно пробил в угол с линии штрафной.

В концовке «Барса» отчаянно пыталась сравнять, но счет остался прежним. «Красные дьяволы» идут дальше, а у «блауграны» появился шанс сосредоточиться на внутренних турнирах.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ»

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