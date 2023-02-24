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Де Йонг – лучший, Кунде – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ»

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В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Барселоны», а ведь в первом тайме игра шла по сценарию Хави.

На 15-й минуте Фернандеш в штрафной повалил Бальде, в ворота «красных дьяволов» был назначен пенальти. К точке подошел Левандовски, поляк исполнил одиннадцатиметровой с остановками. Казалось, Де Хеа сделала сейв, но мяч от штанги залетел в ворота.

Во втором тайме «МЮ» быстро сравнял. На 47-й минуте Фред обошел Де Йонга и пробил точно в нижний угол ворот Тер Стегена. У соперников начали сдавать нервы. На 59-й минуте Фернандеш ударил мячом упавшего на газон Френки. На поле началась драка, Бруну получил желтую.

На 64-й минуте Кунде мог вывести свою команду вперед. Жюль головой пробил по воротам, но Де Хеа сделал потрясающий сейв, вытащив мяч из-под перекладины.

На 73-й минуте Антони поставил точку в этом противостоянии. Фернандеш покатил на Гарначо, который пробил в касание. Мяч отскочил к Фреду, который хотел оформить дубль, но ему помешали игроки «блауграны». А вот Антони заблокировать не удалось – бразилец точно пробил в угол с линии штрафной.

В концовке «Барса» отчаянно пыталась сравнять, но счет остался прежним. «Красные дьяволы» идут дальше, а у «блауграны» появился шанс сосредоточиться на внутренних турнирах.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ» 

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Смотрели матч? Чего или кого не хватило «Барсе»?

6 комментариев

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Yelzin Teheda
Проигрыш имени Хави, после первого гола МЮ надо было что то менять срочно
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svaz
Ответ NartApsua
Кунде снова провалил матч, спору нет. Но какое же убожество этот Рафинья. Поле не видит, партнёров не видит. Со своим дриблингом лезет на всю оборону соперника. Кто вообще ему сказал, что у него есть дриблинг. Летом надо срочно избавляться от этого "технаря", пока за него готовы платить большие деньги. И пока травмирован Дембеле, справа в основе ставить Торреса.
о я смотрю не у одного меня бомбит от этого днища
+2
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+2
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svaz
а какая оценка у Хави?
0
0
0
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NartApsua
Кунде снова провалил матч, спору нет. Но какое же убожество этот Рафинья. Поле не видит, партнёров не видит. Со своим дриблингом лезет на всю оборону соперника. Кто вообще ему сказал, что у него есть дриблинг. Летом надо срочно избавляться от этого "технаря", пока за него готовы платить большие деньги. И пока травмирован Дембеле, справа в основе ставить Торреса.
+7
0
+7
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Александр Р
Кюнде - косяк на косяке , что в первом матче , что во втором , после его ошибок голы и приходят 🤬
+2
0
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Aymammet Baylyyew
Просто хреново смотреть не везение барсы в еврокубках
+1
-1
0
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