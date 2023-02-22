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Является ли Араухо частью «Ла Масии»? Отвечает сам Рональд

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Какое-то время назад газета Marca опубликовала сборную воспитанников «Барселоны», составленную из действующих футболистов. 

Особенно в списке выделялся Араухо, который за юношескую академию «блауграны» никогда не выступал. Клуб, в котором защитник начинал играть в футбол, даже подколол журналистов.

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Наконец заговорил сам Рональд. Араухо ответил, считает ли себя воспитанником «Ла Масии»:

«В Уругвае говорят: «Нет, он сделан не в «Ла Масии». Но я все же считаю себя ее частью. Я пробыл там не так долго, как другие, но «Барселона B» изменила меня. Я изучил ее философию. Я завтракал и обедал в «Ла Масии», проводил там время, и это мне очень помогло».

Араухо провел два сезона в «Барселоне B» (ныне – «Барселона Атлетик») и провел 44 матча за резерв каталонцев. За молодежки в Уругвае Рональд в общем сыграл 48 матчей.

Разница незначительна. Нет сомнений в том, что с точки зрения тактики и техники 23-летний игрок научился большему именно в столице Каталонии. Но преуменьшать заслуги уругвайских футбольных школ тоже не стоит.

3 комментария

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Bob Ganiev
ему важно не забывать что он форвард.
0
-3
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1Umar Abdurahmanov
Главное, чтобы 23 летний ФОРВАРД сегодня забил)
0
-1
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Marakana
Главное Араухо является игроком Барселоны
+18
0
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