Какое-то время назад газета Marca опубликовала сборную воспитанников «Барселоны», составленную из действующих футболистов.

Особенно в списке выделялся Араухо, который за юношескую академию «блауграны» никогда не выступал. Клуб, в котором защитник начинал играть в футбол, даже подколол журналистов.

Наконец заговорил сам Рональд. Араухо ответил, считает ли себя воспитанником «Ла Масии»:

«В Уругвае говорят: «Нет, он сделан не в «Ла Масии». Но я все же считаю себя ее частью. Я пробыл там не так долго, как другие, но «Барселона B» изменила меня. Я изучил ее философию. Я завтракал и обедал в «Ла Масии», проводил там время, и это мне очень помогло».

Араухо провел два сезона в «Барселоне B» (ныне – «Барселона Атлетик») и провел 44 матча за резерв каталонцев. За молодежки в Уругвае Рональд в общем сыграл 48 матчей.

Разница незначительна. Нет сомнений в том, что с точки зрения тактики и техники 23-летний игрок научился большему именно в столице Каталонии. Но преуменьшать заслуги уругвайских футбольных школ тоже не стоит.