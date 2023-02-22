В социальных сетях завирусилось видео, где Жерар и Клара Чиа выходят из японского заведения в Барселоне – поужинать у пары не получилось.

Как только их заметил хозяин ресторана, то сразу выгнал. Пользователи социальных сетей сразу предположили, что все дело в Шакире: якобы владелец заведения – безумный фанат колумбийской певицы.

Так это или нет, и в чем была истинная причина такого решения ресторатора, мы точно сказать не можем, но факт есть факт – Пике с пассией остались без ужина.