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🎥Пике и его новую девушку выгнали из ресторана 😳 Шакира и тут достала

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В социальных сетях завирусилось видео, где Жерар и Клара Чиа выходят из японского заведения в Барселоне – поужинать у пары не получилось.

Как только их заметил хозяин ресторана, то сразу выгнал. Пользователи социальных сетей сразу предположили, что все дело в Шакире: якобы владелец заведения – безумный фанат колумбийской певицы.

Так это или нет, и в чем была истинная причина такого решения ресторатора, мы точно сказать не можем, но факт есть факт – Пике с пассией остались без ужина.

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