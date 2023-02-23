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Роналдиньо передал Золотой Мяч музею «Барселоны»

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Болельщики «Барселоны» теперь могут насладиться еще одним шедевром в музее клуба –Роналдиньо передал каталонцам свой Золотой Мяч, который выиграл в 2005 году, выступая в «сине-гранатовой» футболке.

Легендарный бразилец лично передал награду в руки Жоана Лапорты, на мероприятии присутствовали также вице-президент Рафа Юсте и директор музея Жорди Пенас.

Роналдиньо, который сейчас является амбассадором «Барселоны», еще в 2017 году обещал передать Золотой Мяч музею. Теперь, после пандемии, он смог выполнить свое обещание.

3 комментария

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MK
Siempre cules
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Feniks91
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Игорь Климов
Уважаение Роналдиньо!
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