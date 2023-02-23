Игроки «Барселоны» находятся в Манчестере и готовятся к сегодняшнему матчу с «МЮ».

Через несколько часов после приезда футболисты отправились на предматчевую тренировку на «Олд Траффорд».

Пока другие игроки «Барсы» работали с мячом, Роберт Левандовски начал отжиматься на кулаках.

Может это чать нового предматчевого ритуала поляка или он просто «выпендривался», как предположили в комментариях некоторые болельщики?

В любом случае, мы надеемся, что это поможет Роберту забить пару голов сегодня вечером.