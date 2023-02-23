🎥Просто выпендривается? Роберт Левандовски решил отжаться на кулаках во время тренировки в Манчестере
Игроки «Барселоны» находятся в Манчестере и готовятся к сегодняшнему матчу с «МЮ».
Через несколько часов после приезда футболисты отправились на предматчевую тренировку на «Олд Траффорд».
Пока другие игроки «Барсы» работали с мячом, Роберт Левандовски начал отжиматься на кулаках.
Может это чать нового предматчевого ритуала поляка или он просто «выпендривался», как предположили в комментариях некоторые болельщики?
В любом случае, мы надеемся, что это поможет Роберту забить пару голов сегодня вечером.
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