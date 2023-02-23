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🎥Просто выпендривается? Роберт Левандовски решил отжаться на кулаках во время тренировки в Манчестере

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Игроки «Барселоны» находятся в Манчестере и готовятся к сегодняшнему матчу с «МЮ».

Через несколько часов после приезда футболисты отправились на предматчевую тренировку на «Олд Траффорд».

Пока другие игроки «Барсы» работали с мячом, Роберт Левандовски начал отжиматься на кулаках.

Может это чать нового предматчевого ритуала поляка или он просто «выпендривался», как предположили в комментариях некоторые болельщики?

В любом случае, мы надеемся, что это поможет Роберту забить пару голов сегодня вечером.

3 комментария

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Begenç Seýtiýew
Ответ Timati Beweers
Надеюсь Барса покажет, что она не хуже Реала может выносить англичан. Барса посильнее сейчас) жаль не будет Дембеле и Гавр
На отсутствие Дембеле не так уж важно, но вот отсутствие Гави и Педри прям в глаза бросается
0
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Timati Beweers
Надеюсь Барса покажет, что она не хуже Реала может выносить англичан. Барса посильнее сейчас) жаль не будет Дембеле и Гавр
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CONST_VAN_G
вынесем этих симулянтов и балерин сегодня
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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