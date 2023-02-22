Не оставляет надежды.

В беседе с прессой в преддверии ответного матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» Хави заявил, что его бывшего партнера по команде Лионеля Месси всегда ждут на «Камп Ноу»:

«Я уже не раз говорил ― двери для него всегда открыты. Это его дом. Он мой друг, и мы находимся в постоянном контакте. Все будет зависеть от того, что он хочет, а также от того, что нужно клубу. Он лучший игрок в истории, он всегда впишется».

По последней информации, переговоры окружения Лионеля о продлении контракта с «ПСЖ» застопорились, так что существует вероятность, что аргентинец может вскоре сменить клуб.

Наиболее вероятные варианты на столе — «Интер Майами» и, естественно, «Барселона». Хотя, учитывая текущую финансовую ситуацию, Жоану Лапорте придется приложить немало усилий, чтобы вернуть аргентинца.