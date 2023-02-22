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«Двери для него всегда открыты». Хави уверен, что Месси прекрасно впишется в «Барселону»

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Лионель Месси Лионель Месси
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Не оставляет надежды.

В беседе с прессой в преддверии ответного матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» Хави заявил, что его бывшего партнера по команде Лионеля Месси всегда ждут на «Камп Ноу»:

«Я уже не раз говорил ― двери для него всегда открыты. Это его дом. Он мой друг, и мы находимся в постоянном контакте. Все будет зависеть от того, что он хочет, а также от того, что нужно клубу. Он лучший игрок в истории, он всегда впишется».

По последней информации, переговоры окружения Лионеля о продлении контракта с «ПСЖ» застопорились, так что существует вероятность, что аргентинец может вскоре сменить клуб.

Наиболее вероятные варианты на столе — «Интер Майами» и, естественно, «Барселона». Хотя, учитывая текущую финансовую ситуацию, Жоану Лапорте придется приложить немало усилий, чтобы вернуть аргентинца.

3 комментария

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Sui generis
Ответ Эд Рогозин
А что Месси сделал ?
Ему ничего не нужно делать,для того чтобы его смешивали с грязью, просто потому что он Месси, это единственная причина. Goat💪
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Эд Рогозин
Ответ Великолепная Семёрка
Умный и интеллектуальный босс никогда не вернут старого алчного Лио Мессси в обратно Барселону! Бессомненно он один из лучших игроков Барселоны в 21-веке! но клуб должен двигаться вперёд! Только слабумный или низкоинтелектуальный босс может вернуть его
А что Месси сделал ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великолепная Семёрка
Умный и интеллектуальный босс никогда не вернут старого алчного Лио Мессси в обратно Барселону! Бессомненно он один из лучших игроков Барселоны в 21-веке! но клуб должен двигаться вперёд! Только слабумный или низкоинтелектуальный босс может вернуть его
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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