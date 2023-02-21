Ферран Торрес стал звездой матча против «Кадиса». Он рассказал, как ему удалось набрать форму

Это был невероятный перформанс.

Долгое время Ферран Торрес демонстрировал довольно скромные результаты, а его игра выглядела очень неубедительно. На неформальной встрече с прессой футболист «Барселоны» рассказал, в чем была причина такого спада, его слова передает Diario Sport.

«Я стал слишком одержим голами. Меня не заботили плохие матчи, я просто хотел забивать. Я всегда был игроком, который сталкивается с соперником, пытается вывести его из равновесия, а также я привык отдавать голевые передачи. Обычно я добивался успеха у ворот, но у меня был неудачный период, и я не знал, как с этим справиться. Я упал в бездонный колодец, и не знал, как выбраться. У меня не было уверенности, и это влияло на меня. Это был очень горький опыт, но в то же время и один из лучших, потому что теперь я чувствую себя сильнее. Я отдал себя в руки психолога. Обычно я хожу туда один или два раза в неделю. Мы говорим не только о футболе, но и обсуждаем мою личную жизнь. Моя семья тоже очень помогла мне, у меня очень здоровое окружение».

После серии неудачных выступлений Ферран Торрес, наконец, произвел впечатление на болельщиков на матче в воскресенье, когда «Барселона» обыграла «Кадис» со счетом 2:0.

В той игре Ферран сделал 10 обводок — больше всех игроков Ла Лиги в этом сезоне — и выглядел крайне опасно на правом фланге. Его признали лучшим футболистом матча.

Хави не раз говорил, что он считает Торреса отличным игроком, но отмечал, что игроку просто не хватает уверенности в себе. Видимо, благодаря вере тренера и помощи семьи и психолога нападающий в конце концов смог преодолеть свои сложности.