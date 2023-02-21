Помните девушку, которая дала свой номер Педри на автограф-сессии? Мы ее нашли 😏

И выяснилась любопытная деталь 👀

Вчера «Барселона» устроила встречу, где у болельщиков была возможность пообщаться с Педри. И один момент того вечера завирусился в сети ― настойчивая фанатка всунула 20-летнему полузащитнику записку со своим номером телефона. Футболист взял бумажку и положил ее в карман.

Конечно же, многим болельщикам стало интересно, что за предприимчивая дама попробовала очаровать полузащитника. Найти ее оказалось не так сложно ― оказывается, ее зовут Дестини Райли, она живет в Барселоне и ей 18 лет.

Однако, судя по ее социальным сетям, у нее есть фаворит в каталонской команде, и это не Педри.

Может, на той бумажке написано, что Педри должен передать ее другу Гави? 😅