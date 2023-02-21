FC BARCELONA
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Помните девушку, которая дала свой номер Педри на автограф-сессии? Мы ее нашли 😏

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И выяснилась любопытная деталь 👀

Вчера «Барселона» устроила встречу, где у болельщиков была возможность пообщаться с Педри. И один момент того вечера завирусился в сети ― настойчивая фанатка всунула 20-летнему полузащитнику записку со своим номером телефона. Футболист взял бумажку и положил ее в карман.

Конечно же, многим болельщикам стало интересно, что за предприимчивая дама попробовала очаровать полузащитника. Найти ее оказалось не так сложно ― оказывается, ее зовут Дестини Райли, она живет в Барселоне и ей 18 лет.

Однако, судя по ее социальным сетям, у нее есть фаворит в каталонской команде, и это не Педри.

Может, на той бумажке написано, что Педри должен передать ее другу Гави? 😅

 

17 комментариев

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Тюменский медвежонок
у девушки еще подростковые прыщи не прошли (которые она тщательно килограммом тоналки замазывает) а она уже пристроить свою "рогатку" пытается... куда катится мир
0
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pq
Ответ Anatolii
Хорошая девушка сама должная добиваться. Приглашать на свидания. Кормить за свой счет. Делать дорогие подарки.
это правда. сейчас очень мало девушек, способных добиваться мужчину, большинство хотят на все готовенькое. чудовищное падение нравов, если честно
+3
0
+3
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Anatolii
Ответ Александр Бородин
Еще только 18, а уже пытается свой пельмень пристроить подороже
Уже 18! Они нынче лет с 14 начинают по приборам скакать.
0
0
0
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Anatolii
Ответ atomio
емае, сколько же тонака на лице
Многа!
0
0
0
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Anatolii
Ответ Роман
Когда барышни такие активные, лучше подальше от таких. Хорошую девушку надо добиваться.
Хорошая девушка сама должная добиваться. Приглашать на свидания. Кормить за свой счет. Делать дорогие подарки.
+4
0
+4
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brig_Mercury
Ответ Hollywood Hogan
Педри, Гави, а это разве не один и тот же игрок?) Ей-то неважно. Мальчики молодые, богатые, популярные - охмури одного и при удачном стечении обстоятельств не работай всю жизнь, а в худшем случае хорошенько проведи время и имей звёздного бывшего. О времена, о нравы! Так себя предлагать! PS Виноват Байден
Так чтo же, выхoдит у Вас два мужа? - Выхoдит, два. - И oба Бунши?
Оба!
И тебя вылечат! И тебя тoже вылечат!
И меня вылечат!
0
0
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wodziegg
Ответ Hollywood Hogan
Педри, Гави, а это разве не один и тот же игрок?) Ей-то неважно. Мальчики молодые, богатые, популярные - охмури одного и при удачном стечении обстоятельств не работай всю жизнь, а в худшем случае хорошенько проведи время и имей звёздного бывшего. О времена, о нравы! Так себя предлагать! PS Виноват Байден
В смысле Байден, у вас Путин же обычно :/
0
-1
-1
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aml7
это был мешочек с порошком
0
0
0
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Роман
Когда барышни такие активные, лучше подальше от таких. Хорошую девушку надо добиваться.
0
0
0
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AurelioDeLaurentis
Sport.sru, вы неправильно написали, если эта девушка - то "дала", а если парень - то "всунул"
Надо же все таки привлечь пользователей к новостям и устроить срач
0
0
0
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alberto-m
Ответ Hollywood Hogan
Педри, Гави, а это разве не один и тот же игрок?) Ей-то неважно. Мальчики молодые, богатые, популярные - охмури одного и при удачном стечении обстоятельств не работай всю жизнь, а в худшем случае хорошенько проведи время и имей звёздного бывшего. О времена, о нравы! Так себя предлагать! PS Виноват Байден
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+1
0
+1
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Badinoko
Потом такие дамы будут рассказывать, что ходили в туалет только чтоб посмотреть как их кумир писает. Дай
Бог ума Педри больше, чем Алвесу.
+7
-2
+5
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atomio
емае, сколько же тонака на лице
+5
0
+5
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Александр Бородин
Еще только 18, а уже пытается свой пельмень пристроить подороже
+40
-2
+38
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Александр Бородин
Ответ Bahmut
Интересно, а можно так? Модератор удален комментарием
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bahmut
Ответ udiekemen
Комментарий удален пользователем
Интересно, а можно так?
Модератор удален комментарием
+12
-1
+11
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Hollywood Hogan
Педри, Гави, а это разве не один и тот же игрок?) Ей-то неважно.
Мальчики молодые, богатые, популярные - охмури одного и при удачном стечении обстоятельств не работай всю жизнь, а в худшем случае хорошенько проведи время и имей звёздного бывшего.
О времена, о нравы! Так себя предлагать!
PS Виноват Байден
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Ответ sonna
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
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sonna
Комментарий удален модератором
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