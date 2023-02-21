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59 очков после 22 матчей: Хави обошел всех тренеров в истории «Барсы», кроме Гвардиолы

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«Барселона» летает под руководством Хави, особенно в Ла Лиге: «сине-гранатовые» заработали 59 очков после 22 матчей.

Хави демонстрирует великолепную статистику в домашнем чемпионате – если говорить об истории клуба, то только у Пепа Гвардиолы в сезоне 2010/11 показатели были лучше (61 очко после 22 матчей).

В текущем сезоне «Барса» проиграла в Ла Лиге всего лишь один раз – «Мадриду» в октябре.

Сейчас подопечные Хави лидируют в турнирной таблице чемпионата, на 8 очков оторвавшись от ближайшего преследователя. Каталонцы не выигрывали Ла Лигу последние 4 года, но, похоже, на этот раз они смогут прервать полосу неудач.

5 комментариев

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Seyidov#
Результат отличный, но есть куда расти, с командами из других лиг, команда как будто сама не своя.
Плюс у Пепа были все, имен называть не буду, итак все знают.
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Ilia Maksiokov
у Пепа был Хави
У Хави Хави нет.
0
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Игорь Климов
Хави молодец, утёр нос хейтерам.
+2
0
+2
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MK
Хавим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Новиков
Результат отличный, но есть куда расти, успехов Хави во всём
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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