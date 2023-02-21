59 очков после 22 матчей: Хави обошел всех тренеров в истории «Барсы», кроме Гвардиолы

«Барселона» летает под руководством Хави, особенно в Ла Лиге: «сине-гранатовые» заработали 59 очков после 22 матчей.

Хави демонстрирует великолепную статистику в домашнем чемпионате – если говорить об истории клуба, то только у Пепа Гвардиолы в сезоне 2010/11 показатели были лучше (61 очко после 22 матчей).

В текущем сезоне «Барса» проиграла в Ла Лиге всего лишь один раз – «Мадриду» в октябре.

Сейчас подопечные Хави лидируют в турнирной таблице чемпионата, на 8 очков оторвавшись от ближайшего преследователя. Каталонцы не выигрывали Ла Лигу последние 4 года, но, похоже, на этот раз они смогут прервать полосу неудач.