FC BARCELONA
Блог

«Нет ничего невозможного». Испанский инсайдер поделился информацией о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
возможные трансферы возможные трансферы
Футбол Футбол

Переговоры с Парижем не проходят гладко.

С момента, когда Лионель Месси покинул «Камп Ноу», уже прошло полтора года. И каждый месяц тема возвращения аргентинца в Каталонию вспыхивает с новой силой.

Аргентинец теперь «все больше не уверен» в своем будущем в «ПСЖ». Переговоры с клубом ни к чему не привели.

Авторитетный инсайдер Жерар Ромеро прокомментировал ситуацию и предположил, что возвращение Лео «очень сложное, но не невыполнимая задача».

Если каталонцы все-таки захотят вернуть Месси, то им сперва нужно сбалансировать отчетность. Это будет означать уход сразу трех игроков − Ансу Фати, Серджи Бускетса и Жорди Альбы.

А вы бы хотели возвращения Лео Месси в «Барселону»? Пишите в комментариях.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexlagodny
Уже нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexlagodny
Очкарик, оставь Барсу в покое, займись чем нибудь другим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ermurat Kalikov
Да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий