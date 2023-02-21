«Нет ничего невозможного». Испанский инсайдер поделился информацией о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Переговоры с Парижем не проходят гладко.

С момента, когда Лионель Месси покинул «Камп Ноу», уже прошло полтора года. И каждый месяц тема возвращения аргентинца в Каталонию вспыхивает с новой силой.

Аргентинец теперь «все больше не уверен» в своем будущем в «ПСЖ». Переговоры с клубом ни к чему не привели.

Авторитетный инсайдер Жерар Ромеро прокомментировал ситуацию и предположил, что возвращение Лео «очень сложное, но не невыполнимая задача».

Если каталонцы все-таки захотят вернуть Месси, то им сперва нужно сбалансировать отчетность. Это будет означать уход сразу трех игроков − Ансу Фати, Серджи Бускетса и Жорди Альбы.

А вы бы хотели возвращения Лео Месси в «Барселону»? Пишите в комментариях.