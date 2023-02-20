«Барселона» следит еще за одним игроком «Сити». Это не Гюндоган и не Бернарду

Видят в нем замену Бускетсу, который может уйти летом.

По данным Diario Sport, «Барселона» внимательно следит за Родри.

Родри − испанский хавбек, который, как говорят, соответствует стилю Хави и станет идеальной заменой Бускетсу. Именно по этой причине сине-гранатовые серьезно присматриваются к игроку.

Сайтом Transfermarkt 26-летний игрок оценивается в 80 млн евро и может стоить клубу до 90 млн евро, если они попытаются его заполучить.

В последнее время «Барселону» связывали с двумя другими полузащитниками «Сити» − Бернарду Силвой и Илкаем Гюндоганом.

Еще неизвестно, какой полузащитник «Сити» окажется в «Барсе» и окажется ли в принципе.