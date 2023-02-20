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«Барселона» следит еще за одним игроком «Сити». Это не Гюндоган и не Бернарду

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Видят в нем замену Бускетсу, который может уйти летом.

По данным Diario Sport, «Барселона» внимательно следит за Родри.

Родри − испанский хавбек, который, как говорят, соответствует стилю Хави и станет идеальной заменой Бускетсу. Именно по этой причине сине-гранатовые серьезно присматриваются к игроку.

Сайтом Transfermarkt 26-летний игрок оценивается в 80 млн евро и может стоить клубу до 90 млн евро, если они попытаются его заполучить.

В последнее время «Барселону» связывали с двумя другими полузащитниками «Сити» − Бернарду Силвой и Илкаем Гюндоганом.

Еще неизвестно, какой полузащитник «Сити» окажется в «Барсе» и окажется ли в принципе.

2 комментария

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Diduev
Заполучить Гюндогана или Сильву более менее реально, но вот Родри - это почти нереально. Его мансити не отпустит, так как он системообразующий игрок в структуре Сити, к тому же даже если отпустит у нас денег не будет. Если на Сити возложат санкции, или с ними сделают что-нибудь похуже, то тогда думаю можно будет рассматривать эту кандидатуру
+7
0
+7
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1Umar Abdurahmanov
Пытаются из Манчестер Сити сделать Барселону Атлетик) тогда как Сити сильнее Барсы на текущий момент))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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