«Барселона» планирует продлить контакт с Хави

В «Барселоне» намерены продлить контракт Хави, учитывая его впечатляющие результаты в Ла Лиге в этом сезоне, сообщает Sport.

Хави вернулся в «Барселону» в ноябре 2021 года после увольнения Роналда Кумана. Бывший полузащитник исправил сложную ситуацию в команде – с его приходом «сине-гранатовые» выиграли 46 матчей из 74-х.

Действующий контракт Хави связывает его с «Барсой» до 2024 года, клуб готов продлить его еще на год.

«Никто не представляет «Барселону» без Хави, мы счастливы, что он с нами, я надеюсь, что он долгие годы будет возглавлять команду», - говорил директор клуба Матеу Алемани.

Цель «Барселоны» до конца сезона – выиграть Ла Лигу и на это есть все шансы – подопечные Хави лидируют и на 8 очков опережают ближайшего преследователя в турнирной таблице.