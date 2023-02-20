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«Барселона» планирует продлить контакт с Хави

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В «Барселоне» намерены продлить контракт Хави, учитывая его впечатляющие результаты в Ла Лиге в этом сезоне, сообщает Sport.

Хави вернулся в «Барселону» в ноябре 2021 года после увольнения Роналда Кумана. Бывший полузащитник исправил сложную ситуацию в команде – с его приходом «сине-гранатовые» выиграли 46 матчей из 74-х.

Действующий контракт Хави связывает его с «Барсой» до 2024 года, клуб готов продлить его еще на год.

«Никто не представляет «Барселону» без Хави, мы счастливы, что он с нами, я надеюсь, что он долгие годы будет возглавлять команду», - говорил директор клуба Матеу Алемани.

Цель «Барселоны» до конца сезона – выиграть Ла Лигу и на это есть все шансы – подопечные Хави лидируют и на 8 очков опережают ближайшего преследователя в турнирной таблице.

4 комментария

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инна витенберг
Только после матча в Манчестере
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Inside 88 LW
Контракт до 24 года. Может разумней будет по итогам сезона решить - продлевать или нет и на каких условиях. К чему спешка?
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MK
Контакт?) автор из тех)
+1
0
+1
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Real Madrid l
Однозначно, продлить на несколько лет! Он ещё будет развиваться как тренер.
0
-3
-3
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