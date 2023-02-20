И все-таки дом для Месси - это Барселона: положил победный гол на 95-й минуте за «ПСЖ», и почти тут же улетел в Каталонию🏠

У парижан недельный перерыв между матчами.

«ПСЖ» в последнем туре чемпионата Франции дома вырвал победу у «Лилля» (4:3). Парижане уверенно начали матч – Килиан Мбаппе и Неймар забили уже к 17-й минуте. На 24-й минуте один гол отыграл Бафоде Диаките, а после перерыва гости забили еще дважды – Джонатан Дэвид (с пенальти) на 58-й и Жонатан Бамба - на 69-й.

На 87-й снова забил Мбаппе, сравняв счет. Победный мяч со штрафного на 95-й минуте забил Лионель Месси. А уже ночью Лео вместе с семьей прилетел в Барселону – именно там он проведет ближайшие выходные – следующий матч у «ПСЖ» 26 февраля в гостях с «Марселем».

«ПСЖ» набрал 57 очков и продолжает лидировать в таблице. У «Марселя» 49 баллов и игра в запасе. «Лилль» идет 6-м, имея 41 очко.