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😲 «Я знал, что он хорош, но...». Рафинья назвал игрока, который удивил его больше всех в этом сезоне. Он из «Реала»

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Вы не угадали.

В своем последнем интервью испанскому журналисту Адри Контрерасу вингера «Барселоны» Рафинью спросили, какой игрок удивил его больше всего в этом сезоне.

Без колебаний бразилец ответил: «Родриго. Я знал, что он хорош, но... смотреть, как он сейчас играет... он удивил меня».

Действительно, Родриго в этом сезоне серьезно прибавил. Он забил уже 10 голов и отдал 7 голевых передач.

Молодой бразилец может играть на нескольких позициях, что особенно ценит Карло Анчелотти. Футболист сумел завоевать любовь не только зрителей, но и оппонентов, как мы видим.

5 комментариев

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Канатов ФАЗИЛ
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Комментарий удален модератором
ТЫ УЖ НЕ МАТЕРИСЬ.ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕДРА ДЕМБЕЛЕ.
+1
-1
0
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Гласящий Истину!
Знал бы Рафинья, как ОН удивляет всех!... Своей игрой и 70 лямами бабуликов, уплаченных за него... Жаль только не в хорошем смысле...
0
-1
-1
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Ilqar Murad
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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Ilqar Murad
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ очевиден, в Реале 1 бразил же. Остальные не нуждаются в мотивации, только 1 родриго, у которого ворота должны быть на метр выше и на два шире.
Комментарий удален
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Ilqar Murad
Если барса тужится
И не может
Будьте спокойны
Судьня здесь он вытащит и
Помлжет
0
-3
-3
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ очевиден, в Реале 1 бразил же. Остальные не нуждаются в мотивации, только 1 родриго, у которого ворота должны быть на метр выше и на два шире.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инна витенберг
А ты можеш так
+3
0
+3
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