😲 «Я знал, что он хорош, но...». Рафинья назвал игрока, который удивил его больше всех в этом сезоне. Он из «Реала»
Вы не угадали.
В своем последнем интервью испанскому журналисту Адри Контрерасу вингера «Барселоны» Рафинью спросили, какой игрок удивил его больше всего в этом сезоне.
Без колебаний бразилец ответил: «Родриго. Я знал, что он хорош, но... смотреть, как он сейчас играет... он удивил меня».
Действительно, Родриго в этом сезоне серьезно прибавил. Он забил уже 10 голов и отдал 7 голевых передач.
Молодой бразилец может играть на нескольких позициях, что особенно ценит Карло Анчелотти. Футболист сумел завоевать любовь не только зрителей, но и оппонентов, как мы видим.
И не может
Будьте спокойны
Судьня здесь он вытащит и
Помлжет