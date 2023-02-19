😲 «Я знал, что он хорош, но...». Рафинья назвал игрока, который удивил его больше всех в этом сезоне. Он из «Реала»

Вы не угадали.

В своем последнем интервью испанскому журналисту Адри Контрерасу вингера «Барселоны» Рафинью спросили, какой игрок удивил его больше всего в этом сезоне.

Без колебаний бразилец ответил: «Родриго. Я знал, что он хорош, но... смотреть, как он сейчас играет... он удивил меня».

Действительно, Родриго в этом сезоне серьезно прибавил. Он забил уже 10 голов и отдал 7 голевых передач.

Молодой бразилец может играть на нескольких позициях, что особенно ценит Карло Анчелотти. Футболист сумел завоевать любовь не только зрителей, но и оппонентов, как мы видим.