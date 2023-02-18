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«Барса» уже теряла Педри на долгий срок, и фатально пострадала. Статистика без него в составе – безумие

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 Педри травмировался в первом тайме матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Барса» сообщила, что обследование подтвердило у испанца травму задней поверхности бедра правой ноги.

По информации Mundo Deportivo, Педри пропустит 6 игр и должен восстановиться к матчу с «Реалом» в Ла Лиге 19 марта. Но еще до этой игры Хави предстоит 4 непростых: «Реал» (в кубке), «МЮ» (в ЛЕ), «Атлетик Бильбао» и «Валенсия».

Педри – лучший в Европе по предассистам, отсутствие его видения поля и проникающих передач скажется незамедлительно. Показательна статистика из сезона-2021/22: с Педри каталонцы набрали 32 очка из 36 (88,9%), без него – 41 из 78 (52,5%).

3 комментария

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Бускетс это позиция
Ответ Alexlagodny
Статистика то такое. Бускетс и Дембеле может даже важнее сейчас, тем более предстоят такие игры как Реал, МЮ и Атлетик. Валенсия сейчас не о чем. Барса обыграет их любым составом.
А вот не скажи, что Педри, что Гави ключевые игроки в прессинге Барсы, тут даже без одного проблематично будет, а на ответный матч с Манчестером оба не поедут
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ЧИКО
А может стоит задуматься о наличии замены Педри и Гави. Они могут заболеть, ломаться … и вот что происходит… Особенно Педри. Только пришёл пацан в 18 лет, его гоняли все, пока не уложили на носилках… выздоровел и опять гоняют как лошадь… вот сейчас придётся к сожалению выкручиваться… посмотрим, что получиться…
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Alexlagodny
Статистика то такое. Бускетс и Дембеле может даже важнее сейчас, тем более предстоят такие игры как Реал, МЮ и Атлетик. Валенсия сейчас не о чем. Барса обыграет их любым составом.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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