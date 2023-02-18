«Барса» уже теряла Педри на долгий срок, и фатально пострадала. Статистика без него в составе – безумие

Педри травмировался в первом тайме матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Барса» сообщила, что обследование подтвердило у испанца травму задней поверхности бедра правой ноги.

По информации Mundo Deportivo, Педри пропустит 6 игр и должен восстановиться к матчу с «Реалом» в Ла Лиге 19 марта. Но еще до этой игры Хави предстоит 4 непростых: «Реал» (в кубке), «МЮ» (в ЛЕ), «Атлетик Бильбао» и «Валенсия».

Педри – лучший в Европе по предассистам, отсутствие его видения поля и проникающих передач скажется незамедлительно. Показательна статистика из сезона-2021/22: с Педри каталонцы набрали 32 очка из 36 (88,9%), без него – 41 из 78 (52,5%).