Вероятно, «Барса» подойдет к класико без двух лидеров. Как выглядит сильнейший состав Хави сейчас?

За последние три недели два важных игрока «Барселоны» выбыли из-за травм на долгий срок. У Педри проблемы с правым бедром, у Дембеле – с левым. Ожидается, что Педри и Усман будут недоступны до 19 марта, в этот день «Барселона» встретится с мадридским «Реалом» в Ла Лиге.

Даже если они вернутся к 19-му числу, вряд ли Хави подвергнет игроков риску рецидива и выпустит в старте. Давайте предположим, как выглядит сильнейший состав «Барсы» без Педри и Дембеле.

Тер Стеген; Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде; Де Йонг, Бускетс, Кессиэ; Рафинья, Левандовски, Гави.

Серхио Бускетс уже тренируется с командой, так что среди полузащитников будет не хватать только Педри. Гави, скорее всего, будет играть в более атакующей роли.

Но важно понимать, что еще до класико в Ла Лиге у «Барсы» сложный календарь: «Реал» (кубок), «МЮ» (ЛЕ), «Атлетик Бильбао» и «Валенсия».