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Вероятно, «Барса» подойдет к класико без двух лидеров. Как выглядит сильнейший состав Хави сейчас?

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За последние три недели два важных игрока «Барселоны» выбыли из-за травм на долгий срок. У Педри проблемы с правым бедром, у Дембеле – с левым. Ожидается, что Педри и Усман будут недоступны до 19 марта, в этот день «Барселона» встретится с мадридским «Реалом» в Ла Лиге.

Даже если они вернутся к 19-му числу, вряд ли Хави подвергнет игроков риску рецидива и выпустит в старте. Давайте предположим, как выглядит сильнейший состав «Барсы» без Педри и Дембеле.

Тер Стеген; Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде; Де Йонг, Бускетс, Кессиэ; Рафинья, Левандовски, Гави.

Серхио Бускетс уже тренируется с командой, так что среди полузащитников будет не хватать только Педри. Гави, скорее всего, будет играть в более атакующей роли.

Но важно понимать, что еще до класико в Ла Лиге у «Барсы» сложный календарь: «Реал» (кубок), «МЮ» (ЛЕ), «Атлетик Бильбао» и «Валенсия».

8 комментариев

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Alexlagodny
Главное на всякий случай Кунде надо отодвинуть подальше от своих ворот, а то у него большой соблазн забить в свои ворота )))
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Key'Dzhin
Ответ Falsegoalkeeper
В принципе 4-3-3 норм против большинства команд Ла Лиги. Хави и играет так в большинстве матчей против не прессингующих соперников.
Тоже верно, и как же хочется чтоб Фати все таки вернул форму
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+2
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Falsegoalkeeper
Ответ Key'Dzhin
Солидарен, все таки Кунде в центре, пожарил против МЮ дико
В принципе 4-3-3 норм против большинства команд Ла Лиги. Хави и играет так в большинстве матчей против не прессингующих соперников.
+1
0
+1
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Falsegoalkeeper
Бускетс будет играть вместо Кессье, а на позиции Кессье Же Йонг. Кессье вообще никакой в опорке. Лучше пусть заполняет атакующие зоны.
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-1
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Key'Dzhin
Ответ Экселлент
В связи со сложившейся ситуацией,думаю мы часто увидим 4-3-3 с двумя номинальными вингерами:Например слева будет выходить Ансу,справа Рафинья,центр Лева В принципе,думаю что все не так плачевно, как казалось. Добавлю, что хотелось бы,чтобы Араухо был в центре защиты, на постоянной основе,желательно с Андреасом в пару,а Кунде справа
Солидарен, все таки Кунде в центре, пожарил против МЮ дико
+1
0
+1
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Олег Петров
Про дембеле говорили выбыл на 5-6 недель. Уже недели 3 прошло, а тут ещё месяц не будет доступен. Прикольно
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Экселлент
В связи со сложившейся ситуацией,думаю мы часто увидим 4-3-3 с двумя номинальными вингерами:Например слева будет выходить Ансу,справа Рафинья,центр Лева
В принципе,думаю что все не так плачевно, как казалось.
Добавлю, что хотелось бы,чтобы Араухо был в центре защиты, на постоянной основе,желательно с Андреасом в пару,а Кунде справа
+6
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+6
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дрон барон
Ну если на возвращение Буси ещё есть надежда к ответной игре с МЮ, то с Дембеле ситуация более не однозначна. Пантера - давай быстрей зализывай раны..
0
0
0
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