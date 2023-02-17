Рафинья извинился за эмоциональную вспышку в матче «Барселона»-«МЮ»

Рафинья был одним из лучших игроков «Барселоны» в матче против «Манчестер Юнайтед», и многие поняли его эмоциональную реакцию на замену на последних минутах матча.

У Хави не было проблем со вспышкой футболиста - Рафинья извинился после игры.

«Я уже поговорил с тренером после матча, но хочу попользоваться возможностью и публично попросить у всех прощения: у тренера, у Феррана, который вышел, чтобы сыграть на моей позиции, у команды и у болельщиков», - цитирует Рафинью Mundo Deportivo.

«Бывают моменты, когда очень хочется быть на поле и помочь команде победить, но тебя заменяют. Я – человек, бывает, что я не могу контролировать свои эмоции. Я знаю, что был не прав, поэтому приношу свои извинения и обещаю, что подобное не повторится».

«Тренер сказал мне, что все в порядке, что я могу быть спокоен. Он тоже был игроком, он знает, что такое случается. Я уже принес ему извинения, завтра снова извинюсь перед командой».