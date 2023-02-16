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Ровно 21 год назад Месси стал игроком «Барселоны»: нашли его первую карточку футболиста🔥🔥🔥

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Лео выступал за взрослую команду «Барселоны» 17 лет.

За это время аргентинец выиграл в «Барсе» 35 трофеев – 10 побед в чемпионате, 7 Кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы и 8 Суперкубков Испании.

Кроме того, Месси провел 778 официальных матчей за каталонский клуб, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач.

8 комментариев

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Иван Куянец
( я щас столько минусов получу) Роналду лучший футболист во вселенной Роналду топ Рон лучше Месси
0
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Barca
Лео Месси ещё молодой с длинными волосами.
Какие были времена 🥲🤧
0
-1
-1
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Barca
Ответ Игорь Климов
Factos!
😂
0
0
0
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Игорь Климов
Ответ Barca
Factos
Factos!
0
0
0
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Barca
Ответ Игорь Климов
Лучшие игроки прошлого: Пеле, Марадона, Месси. Лучший игрок современности: Месси.
Factos
+2
0
+2
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Игорь Климов
Ответ Barca
Всего футбола вместе с Марадоной и Пеле
Лучшие игроки прошлого:
Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
+1
0
+1
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Barca
Ответ Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист современности как минимум.
Всего футбола вместе с Марадоной и Пеле
+2
-1
+1
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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист современности как минимум.
+2
-1
+1
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