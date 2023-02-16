Ровно 21 год назад Месси стал игроком «Барселоны»: нашли его первую карточку футболиста🔥🔥🔥

Лео выступал за взрослую команду «Барселоны» 17 лет.

За это время аргентинец выиграл в «Барсе» 35 трофеев – 10 побед в чемпионате, 7 Кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы и 8 Суперкубков Испании.

Кроме того, Месси провел 778 официальных матчей за каталонский клуб, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач.