«Он олицетворяет новую эпоху в клубе и в мировом футболе». На пресс-конференции Хави осыпал комплиментами Араухо

Сколько слов восторга!

В беседе с прессой перед матчем с «Манчестер Юнайтед», который состоится в четверг, Хави спросили, будет ли Рональд Араухо опекать Маркуса Рэшфорда, который в последнее время находится в отличной форме.

Главный тренер «Барселоны» отказался комментировать что-либо, связанное с тактикой, но воспользовался возможностью, чтобы похвалить уругвайца.

«Он настоящий защитник-зверь, который может олицетворять новую эпоху в клубе и в мировом футболе. Я видел мало игроков с такими физическими, тактическими, техническими и лидерскими качествами. Он потрясающий игрок для нас».

Восстановившись после травмы, центральный защитник демонстрирует высочайший уровень в одном мачте за другим.

А ему всего 23 года.