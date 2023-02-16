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«Он олицетворяет новую эпоху в клубе и в мировом футболе». На пресс-конференции Хави осыпал комплиментами Араухо

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Сколько слов восторга!

В беседе с прессой перед матчем с «Манчестер Юнайтед», который состоится в четверг, Хави спросили, будет ли Рональд Араухо опекать Маркуса Рэшфорда, который в последнее время находится в отличной форме.

Главный тренер «Барселоны» отказался комментировать что-либо, связанное с тактикой, но воспользовался возможностью, чтобы похвалить уругвайца.

«Он настоящий защитник-зверь, который может олицетворять новую эпоху в клубе и в мировом футболе. Я видел мало игроков с такими физическими, тактическими, техническими и лидерскими качествами. Он потрясающий игрок для нас».

Восстановившись после травмы, центральный защитник демонстрирует высочайший уровень в одном мачте за другим.

А ему всего 23 года.

2 комментария

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Pāvels Belousovs
Ответ Barca
Мне Араухо напоминает праймового Ван Дейка. Не знаю, то ли по габаритам похож, то ли виденье игры и умение правильно занять позицию
Согласен полностью,я тоже сравнивал его с Ван Дейком.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca
Мне Араухо напоминает праймового Ван Дейка. Не знаю, то ли по габаритам похож, то ли виденье игры и умение правильно занять позицию
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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