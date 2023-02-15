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Хави определился с заявкой на игру против «Юнайтед». В нее попали два представителя академии

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Сыграют уже завтра.

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявку на матч плей-офф Лиги Европы против «Юнайтед».

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Роналд Араухо, Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Серджи Роберто.

Полузащитники: Гави, Пабло Торре, Френки де Йонг, Франк Кесси, Педри, Марк Касадо.

Нападающие: Ансу Фати, Рафинья, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Анхель Аларкон.

Серхио Бускетс и Усман Дембеле выбыли из строя из-за травм.

2 комментария

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Inside 88 LW
Персонально Торре и Касадо - будущее блауграны несомненно.
В случае положительного табло хотя бы на 10-15 минут наиграть в таком матче - хороший опыт с заявкой на будущее. Жалко что нет зимнего приобретения (хоть глянуть как выглядит да и чуть успокоится на страдальную позицию правого защитника).
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& Co1366
Состав классный! Победа будет за Барсой 💙❤️
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