Хави определился с заявкой на игру против «Юнайтед». В нее попали два представителя академии

Сыграют уже завтра.

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявку на матч плей-офф Лиги Европы против «Юнайтед».

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Роналд Араухо, Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Серджи Роберто.

Полузащитники: Гави, Пабло Торре, Френки де Йонг, Франк Кесси, Педри, Марк Касадо.

Нападающие: Ансу Фати, Рафинья, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Анхель Аларкон.

Серхио Бускетс и Усман Дембеле выбыли из строя из-за травм.