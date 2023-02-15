Хави определился с заявкой на игру против «Юнайтед». В нее попали два представителя академии
Сыграют уже завтра.
«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявку на матч плей-офф Лиги Европы против «Юнайтед».
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.
Защитники: Роналд Араухо, Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Серджи Роберто.
Полузащитники: Гави, Пабло Торре, Френки де Йонг, Франк Кесси, Педри, Марк Касадо.
Нападающие: Ансу Фати, Рафинья, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Анхель Аларкон.
Серхио Бускетс и Усман Дембеле выбыли из строя из-за травм.
В случае положительного табло хотя бы на 10-15 минут наиграть в таком матче - хороший опыт с заявкой на будущее. Жалко что нет зимнего приобретения (хоть глянуть как выглядит да и чуть успокоится на страдальную позицию правого защитника).