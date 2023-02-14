В прошлом Бальде играл ближе к чужим воротам. Это помогает ему лучше чувствовать себя в атаке

Еще один вариант для Хави.

«Когда «Барселона» забрала меня из Ла Масии, там я выполнял роль форварда и вингера. Потом я был просто вингером и не хотел быть крайним защитником. Сыграл пару игр, мне не понравилось, − рассказал Алекс Бальде в интервью Diario Sport. − Когда меня стали ставить туда, стало все хорошо. Могу использовать свои навыки на этой позиции, и мне очень комфортно».

У Хави Бальде обычно играет на позиции левого защитника. Однако при владении мяча система превращается в 3-2-2-3, где 19-летний игрок занимает позицию левого вингера, так что ему приходится прикрывать весь фланг.

Атакующие навыки Алекса, безусловно, пригодились, поскольку в этом сезоне он сделал за 26 матчей за «Барсу» 4 голевые передачи.