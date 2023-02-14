3 клуба АПЛ связались с окружением Фати. «Барселона» определилась с ценой, за которую может расстаться с игроком

Летом поедет покорять Англию?

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» связались с окружением Ансу Фати, пишет Бен Джейкобс для Caught Offside. Стороны обсуждали потенциальный летний трансфер.

«Барселона» публично заявила, что на данный момент не рассматривает возможность продажи 20-летнего футболиста. Однако каталонцы находятся в сложном финансовом положении, поэтому потенциально они могут согласиться на переход. Фати — один из активов, который может принести существенный доход.

Сообщается, что «Барса» может согласиться на предложение в районе 100 миллионов евро, что сделает Ансу вторым в истории клуба по стоимости проданным игроком после Неймара.

Говорят, что Фати недоволен недостатком своего игрового времени на «Камп Ноу» и может согласиться на уход, хоть он и намерен добиться успеха в «Барселоне». В этом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче (в 9 из них он вышел в стартовом составе).