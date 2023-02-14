FC BARCELONA
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3 клуба АПЛ связались с окружением Фати. «Барселона» определилась с ценой, за которую может расстаться с игроком

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Летом поедет покорять Англию?

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» связались с окружением Ансу Фати, пишет Бен Джейкобс для Caught Offside. Стороны обсуждали потенциальный летний трансфер.

«Барселона» публично заявила, что на данный момент не рассматривает возможность продажи 20-летнего футболиста. Однако каталонцы находятся в сложном финансовом положении, поэтому потенциально они могут согласиться на переход. Фати — один из активов, который может принести существенный доход.

Сообщается, что «Барса» может согласиться на предложение в районе 100 миллионов евро, что сделает Ансу вторым в истории клуба по стоимости проданным игроком после Неймара.

Говорят, что Фати недоволен недостатком своего игрового времени на «Камп Ноу» и может согласиться на уход, хоть он и намерен добиться успеха в «Барселоне». В этом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче (в 9 из них он вышел в стартовом составе).

8 комментариев

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DHARMA Initiative
Вот вы желтушники конечно
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Neron
В МЮ его не куда пихать! Ливер заберёт, им нужнее.
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Иван Куянец
100?!? Хахахахахахпаххах
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Clockwork_Scouser
Ливерпуль? Выстрел мимо от создателя этой утки
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Мистер Робот
Ответ L LYCE
У Ливерпуля стартовая цена 200 лимонов миниум
Про Челси не забываем, они к стартовой +20 и перехватывают.
+3
-1
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Almatinets
При всем уважении к Анссумане, да, он талантлив, НО он хрупче хрусталя. Были слухи или даже подтвержденные данные, что у него с коленом просто беда, ещё травма и все. Барса хочет просто развести? Кто даст 100 лямов? Кому он нужен при всех вытекающих? За 4 года около 50 игр отыграл.
0
0
0
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L LYCE
Ответ Мистер Робот
Опять 100 лимонов? Это что, стартовая цена чтоли?!?!?!
У Ливерпуля стартовая цена 200 лимонов миниум
0
-1
-1
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Мистер Робот
Опять 100 лимонов? Это что, стартовая цена чтоли?!?!?!
+3
-1
+2
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