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У Араухо будет самая важная задача в матче против «Манчестер Юнайтед». Хави поручил ему опекать одного из соперников

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Такое уже срабатывало.

По словам журналиста Хави Мигеля из Diario AS, Хави поручил Рональду Араухо лично опекать Маркуса Рэшфорда в матче против «Манчестер Юнайтед» в этот четверг.

Тренерский штаб «Барселоны» считает Рэшфорда самым опасным игроком манкунианцев, поэтому нельзя допустить, чтобы он получал мяч при наличии свободного пространства перед собой. Хави уже использовал Араухо в подобном качестве, поместив его на позицию правого защитника, чтобы остановить Винисиуса во время последнего класико.

Опасения «Барселоны» перед Маркусом небезосновательны: 25-летний футболист является лучшим бомбардиром «Юнайтед» в этом сезоне, забив 21 гол в 34 матчах.

5 комментариев

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МГЕР
Ответ Темирлан Шаваев
По правде говоря, не будь не кого из основы, мы бы не оказались на 1 месте. Там все внесли большой вклад.
Солидарен с Вами, вся команда радует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Темирлан Шаваев
Ответ МГЕР
Не были бы на первом месте всего лишь
По правде говоря, не будь не кого из основы, мы бы не оказались на 1 месте. Там все внесли большой вклад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МГЕР
Ответ mutnyy
Чтобы мы делали без Араухо🥲
Не были бы на первом месте всего лишь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mutnyy
Чтобы мы делали без Араухо🥲
+6
0
+6
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Marakana
Очень сложная задача у Араухо. Но я верю в этого парня. Он выполнит свою задачу. Не разочарует. Удачи
+4
0
+4
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