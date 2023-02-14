У Араухо будет самая важная задача в матче против «Манчестер Юнайтед». Хави поручил ему опекать одного из соперников

Такое уже срабатывало.

По словам журналиста Хави Мигеля из Diario AS, Хави поручил Рональду Араухо лично опекать Маркуса Рэшфорда в матче против «Манчестер Юнайтед» в этот четверг.

Тренерский штаб «Барселоны» считает Рэшфорда самым опасным игроком манкунианцев, поэтому нельзя допустить, чтобы он получал мяч при наличии свободного пространства перед собой. Хави уже использовал Араухо в подобном качестве, поместив его на позицию правого защитника, чтобы остановить Винисиуса во время последнего класико.

Опасения «Барселоны» перед Маркусом небезосновательны: 25-летний футболист является лучшим бомбардиром «Юнайтед» в этом сезоне, забив 21 гол в 34 матчах.