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Меньше чем за сезон Бальде стал звездой футбола. И у неожиданной славы есть свои недостатки

Алекс Бальде Алекс Бальде
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«Это то, через что ты должен пройти». 

В начале этого сезона Алекс Бальде стремительно влетел в первый состав «Барселоны», спустя несколько месяцев его впервые вызвали во взрослую сборную Испании на ЧМ. В недавнем интервью молодой защитник признался, что такой взлет карьеры, кроме радости, приносит и неудобства.

В беседе со SPORT 19-летний защитник рассказал, что слава мешает ему вести привычную жизнь:

«Я стараюсь делать то же самое, что и всегда, но когда я выхожу, люди узнают меня… На самом деле, мне не нравится, когда меня часто узнают на улице, потому что, может быть, однажды ты захочешь просто спокойно идти по своим делам, а люди будут узнавать тебя… Но, эй, это то, через что ты должен пройти».

В этом сезоне Бальде провел за сине-гранатовых 26 матчей в разных турнирах, отдав 4 голевые передачи.

1 комментарий

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olimbek
Бальде техничнее Альбы, резок и умён. Но ему не хватает точности.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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