Меньше чем за сезон Бальде стал звездой футбола. И у неожиданной славы есть свои недостатки

«Это то, через что ты должен пройти».

В начале этого сезона Алекс Бальде стремительно влетел в первый состав «Барселоны», спустя несколько месяцев его впервые вызвали во взрослую сборную Испании на ЧМ. В недавнем интервью молодой защитник признался, что такой взлет карьеры, кроме радости, приносит и неудобства.

В беседе со SPORT 19-летний защитник рассказал, что слава мешает ему вести привычную жизнь:

«Я стараюсь делать то же самое, что и всегда, но когда я выхожу, люди узнают меня… На самом деле, мне не нравится, когда меня часто узнают на улице, потому что, может быть, однажды ты захочешь просто спокойно идти по своим делам, а люди будут узнавать тебя… Но, эй, это то, через что ты должен пройти».

В этом сезоне Бальде провел за сине-гранатовых 26 матчей в разных турнирах, отдав 4 голевые передачи.