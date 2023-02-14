Хави был близок к переходу в «МЮ», потому что в «Барселоне» чувствовал себя «плохим парнем»

Хави – легенда «Барселоны», но все могло сложиться иначе, если бы он перешел в «МЮ».

Хави провел в каталонском клубе 17 сезонов, 8 раз выиграл чемпионат Испании, 4 раза Лигу чемпионов (дважды в финале обыграв «МЮ»), но этого могло и не быть, если бы испанец принял предложение «Олд Траффорд». Легендарный тренер «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон пытался убедить Хави покинуть клуб своей юности.

Хави рассказал журналисту ESPN об интересе «МЮ» еще в 2011 году, но на этой неделе перед встречей «Барселоны» и «Юнайтед» в Лиге Европы эта информация особенно актуальна.

«Было время, когда я думал принять предложение «Юнайтед», - признался Хави.

«Мне нужно было сменить обстановку, когда дела в «Барселоне» складывались для меня не очень удачно. Мне всегда нравился английский футбол, и «МЮ» мог бы стать моим клубом».

«На протяжении долгого периода моей карьеры, когда люди смотрели на меня как на преемника Пепа Гвардиолы в полузащите, я чувствовал себя аутсайдером, плохим парнем, сменившим легендарного капитана».

«Мы не умеем справляться с переменами в «Барселоне». Я ненавидел все эти споры обо мне и Пепе, а Луи ван Гал [тогдашний тренер «Барселоны»] не был особенно тактичен и не помог 18-летнему парню пройти через это».

«В итоге роль сыграло то, что я упрямый, как осел: я думал перебраться в «Юнайтед», но потом уперся – я должен проявить себя здесь».

У Хави была великолепная карьера футболиста в составе «сине-гранатовых», а с 2021 года он проявляет себя как прекрасный тренер. Все его внимание сосредоточено на предстоящем матче плей-офф Лиги Европы против «Юнайтед».