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Хави был близок к переходу в «МЮ», потому что в «Барселоне» чувствовал себя «плохим парнем»

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Хави – легенда «Барселоны», но все могло сложиться иначе, если бы он перешел в «МЮ».

Хави провел в каталонском клубе 17 сезонов, 8 раз выиграл чемпионат Испании, 4 раза Лигу чемпионов (дважды в финале обыграв «МЮ»), но этого могло и не быть, если бы испанец принял предложение «Олд Траффорд». Легендарный тренер «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон пытался убедить Хави покинуть клуб своей юности.

Хави рассказал журналисту ESPN об интересе «МЮ» еще в 2011 году, но на этой неделе перед встречей «Барселоны» и «Юнайтед» в Лиге Европы эта информация особенно актуальна.

«Было время, когда я думал принять предложение «Юнайтед», - признался Хави.

«Мне нужно было сменить обстановку, когда дела в «Барселоне» складывались для меня не очень удачно. Мне всегда нравился английский футбол, и «МЮ» мог бы стать моим клубом».

«На протяжении долгого периода моей карьеры, когда люди смотрели на меня как на преемника Пепа Гвардиолы в полузащите, я чувствовал себя аутсайдером, плохим парнем, сменившим легендарного капитана».

«Мы не умеем справляться с переменами в «Барселоне». Я ненавидел все эти споры обо мне и Пепе, а Луи ван Гал [тогдашний тренер «Барселоны»] не был особенно тактичен и не помог 18-летнему парню пройти через это».

«В итоге роль сыграло то, что я упрямый, как осел: я думал перебраться в «Юнайтед», но потом уперся – я должен проявить себя здесь». 

У Хави была великолепная карьера футболиста в составе «сине-гранатовых», а с 2021 года он проявляет себя как прекрасный тренер. Все его внимание сосредоточено на предстоящем матче плей-офф Лиги Европы против «Юнайтед».

3 комментария

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Роман
Ответ Эвребë
Хорошо, что остался. Благодаря этому образовалась одна из самых(если не самая) легендарная тройка в полузащите. Она ознаменовали эпоху великой Барсы
Даже четвёрка. Месси - Хави - Иньеста - Эвребе.

А так Чави, конечно, легендарный полузащитник.
0
-2
-2
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Alexlagodny
Ответ Эвребë
Хорошо, что остался. Благодаря этому образовалась одна из самых(если не самая) легендарная тройка в полузащите. Она ознаменовали эпоху великой Барсы
Это точно. Хорошо, что уперся и не ушел )
+1
0
+1
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Эвребë
Хорошо, что остался. Благодаря этому образовалась одна из самых(если не самая) легендарная тройка в полузащите. Она ознаменовали эпоху великой Барсы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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