Луис Суарес спровоцировал потасовку, пришлось вмешаться полиции

Луис Суарес участвовал в массовой потасовке, в результате которой защитники правопорядка выбежали на поле.

В воскресенье, во время матча «Гремио» с «Авенидой», уругвайец воспользовался тем, что его соперники протестовали против фола в штрафной площади, и помог своей команде выйти вперед с помощью невероятно быстрого штрафного удара.

Когда стало ясно, что гол не будет отменен, разъяренные игроки «Авениды» окружили арбитра, подошли и некоторые игроки «Гремио», чтобы попытаться разрядить обстановку.

Протесты не прекращались в течение нескольких минут, поэтому на поле влетела группа полицейских с щитами и быстро образовала защитный круг вокруг судьи и его команды.

Когда напряжение спало, матч продолжился. «Гремио» забил второй гол, играя против девяти человек - двое соперников были удалены с поля после инцидента.

Команда Суареса одержала семь побед в семи матчах и комфортно расположилась на вершине таблицы.