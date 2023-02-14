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Луис Суарес спровоцировал потасовку, пришлось вмешаться полиции

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Луис Суарес участвовал в массовой потасовке, в результате которой защитники правопорядка выбежали на поле.

В воскресенье, во время матча «Гремио» с «Авенидой», уругвайец воспользовался тем, что его соперники протестовали против фола в штрафной площади, и помог своей команде выйти вперед с помощью невероятно быстрого штрафного удара.

Когда стало ясно, что гол не будет отменен, разъяренные игроки «Авениды» окружили арбитра, подошли и некоторые игроки «Гремио», чтобы попытаться разрядить обстановку.

Протесты не прекращались в течение нескольких минут, поэтому на поле влетела группа полицейских с щитами и быстро образовала защитный круг вокруг судьи и его команды.

Когда напряжение спало, матч продолжился. «Гремио» забил второй гол, играя против девяти человек - двое соперников были удалены с поля после инцидента.

Команда Суареса одержала семь побед в семи матчах и комфортно расположилась на вершине таблицы.

1 комментарий

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Петр Кифоренко
Судья не давал указаний, разыгрывать штрафной, только после свистка. Так что сами себе злобные буратины. Можно сказать, покарали за привычку лететь всей командой к судье и начинать ему втирать, что соперник сам упал и "Уася вапше неувиновин". Хотя в данном случае, это может так и есть, найти нормальный повтор не удалось, а с километрового расстояния, хер там разберешь что-то нормально).
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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