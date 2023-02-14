FC BARCELONA
Блог

🎥Болельщики «Ривер Плейт» поздравили чемпионов мира, которые представляли их клуб — а еще Лео Месси

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

83 000 болельщиков «Ривер Плэйт», пришедшие на стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе на первый домашний матч своей команды в этом сезоне, решили отдать дань уважения чемпионам мира.

Только Пабло Аймар, Франко Армани, Гидо Родригес, Херман Пеццелла, Энцо Фернандес, Хулиан Алварес, Эсекьель Паласиос и Гонсало Монтьель, представляющие клуб, удостоились этой чести. И Лео Месси.

Напоминаем, клуб детства Лео — «Ньюэллс Олд Бойз». Так как же он оказался в этой компании?

Возможно, дело в том, что Лео капитан команды-победителя. Или это связано с тем, что он почти присоединился к «Ривер Плэйт» в детстве, прежде чем подписать контракт с «Барсой».

Так или иначе, аргентинцы просто должны были поблагодарить лучшего игрока всех времен.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
Лео лучший футболист современности и капитан команды.Без его этой победы точно не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Тут не скубная принадлежность а особое место Месси в истории футбола играет роль.
Аргентина этого ждала 36 лет и Величайший дал счастье стране.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий