🎥Болельщики «Ривер Плейт» поздравили чемпионов мира, которые представляли их клуб — а еще Лео Месси

83 000 болельщиков «Ривер Плэйт», пришедшие на стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе на первый домашний матч своей команды в этом сезоне, решили отдать дань уважения чемпионам мира.

Только Пабло Аймар, Франко Армани, Гидо Родригес, Херман Пеццелла, Энцо Фернандес, Хулиан Алварес, Эсекьель Паласиос и Гонсало Монтьель, представляющие клуб, удостоились этой чести. И Лео Месси.

Напоминаем, клуб детства Лео — «Ньюэллс Олд Бойз». Так как же он оказался в этой компании?

Возможно, дело в том, что Лео капитан команды-победителя. Или это связано с тем, что он почти присоединился к «Ривер Плэйт» в детстве, прежде чем подписать контракт с «Барсой».

Так или иначе, аргентинцы просто должны были поблагодарить лучшего игрока всех времен.