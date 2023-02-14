Хави стал первым тренером в истории «Барсы», установившим особый рекорд после победы над «Вильярреалом»

Обыграв «Вильярреал» в минувшее воскресенье, Хави стал первым тренером в истории «Барселоны», потерпевшим всего одно поражение в 25 первых матчах на выезде. Этим поражением стало класико с «Мадридом» в начале сезона.

Кроме того, недавно Хави записал в свой актив 11 побед подряд у руля «Барсы», сравнявшись с результатом Пепа Гвардиолы в 2013 году.

Если команда Хави обыграет «МЮ» в Лиге Европы на этой неделе, то тренер обойдет Гвардиолу и продемонстрирует лучшую победную серию в истории клуба. И вообще, не будем забывать, что свои достижения Пеп фиксировал, когда в составе был необыкновенный Лео Месси – у Хави другая ситуация.