Педри лидирует в Ла Лиге по одному показателю. Это связано с его голами

В матче против «Вильярреала» Педри забил свой шестой гол в Ла Лиге. Та встреча закончилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Таким образом в этом сезоне с помощью голов полузащитник заработал для своей команды наибольшее количество очков среди всех игроков испанского первенства.

В этом розыгрыше чемпионата Педри забил четыре победных гола. В матчах против «Сельты», «Хетафе», «Жироны» и «Вильярреала» его мяч оказался единственным. Педри принес «блаугране» 12 очков.

Полузащитник является одним из ключевых футболистов команды Хави. В этом сезоне он принял участие в 29-ти играх «Барсы». Во всех соревнованиях Педри забил семь мячей, но не отдал ни одного ассиста.

Как вам такая статистика юноши?