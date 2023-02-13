Главный защитник «Барсы» - нападающий: Хави объяснил, почему

«Наш первый защитник – это Роберт Левандовски. Он усиливает команду, если он прессингует, то и остальные это делают», - заметил Хави после матча «Барсы» с «Вильярреалом».

Хави совершенно прав: Левандовски активно отрабатывал в защите, когда команде это было необходимо.

Согласно статистике, поляк провел больше единоборств (6 и выиграл 4), чем Рональд Араухо (5 из 5).

Левандовски также помогал, когда «Барселоне» угрожали со стандартных положений. Он выиграл два из трех воздушных поединков.

Вот Роберт защищается при подаче углового:

Левандовски присутствовал в штрафной площади, помогая при каждом из шести угловых, которые пробивал «Вильярреал».

Посмотрите на тепловую карту Роберта - область красного цвета показывает, насколько сильно футболист был вовлечен в прессинг «Барсы» в полузащите.

Левандовски не смог забить «Вильярреалу», но активно включался в игру как в обороне, так и в атаке, а также стал автором результативной передачи на Педри.