🥲 💪 «Ты очень смелая. Футбол для всех». Кунде поддержал блогершу-фанатку «Барсы», жалующуюся на харассмент и оскорбления

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Шерин - известная фанатка «Барселоны», которая занимается созданием онлайн-видеоконтента про клуб. Девушка недавно призналась, что регулярно получает негативные комментарии от людей, которые презирают ее за то, что она женщина.

«У меня хватило смелости сделать это видео, где показана лишь четверть всех домогательств и оскорблений, которые сыпятся в мой адрес. Все это на моем канале «Shérine FCB». Знайте, что говорить о футболе, будучи женщиной, совершенно нормально, вы никогда не будете одиноки», - написала она в Твиттере, поделившись ссылкой на оскорбления.

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде ответил на твит, оценив мужество Шерин и напомнив болельщикам, что футбол для всех. Он написал в Твиттере:

«Ты очень смелая. Продолжай выражать себя в том, что любишь, и не позволяй ничему и никому заставлять верить, что из-за пола твой голос будет менее важным. Футбол для всех и никому не принадлежит.

«Большое спасибо, Жюль, это очень приятно, я буду продолжать говорить о своей страсти к этому клубу, который мы так любим», - ответила Шерин защитнику, поблагодарив его за поддержку.