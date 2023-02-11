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🤔 «Прессинг был великолепен, но нам все еще нужно многое улучшить». Хави назвал главную проблему «Барселоны» в атаке

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Кажется, что лучше всех ее бы решил он сам.

Главный тренер «Барселоны» Хави в послематчевом интервью рассказал о плюсах и минусах команды:

«Оборона - это не наше главное оружие. Мы очень атакующая команда, и мы выигрываем с минимальными результатами, потому что не можем отдать финальный пас. Сегодня у нас было много хороших шансов забить. Прессинг был великолепен, но нам все еще нужно многое улучшить. 11 баллов - это не такая уж большая разница. Осталось еще 17 матчей, но я доволен нашим прогрессом».

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Напомним, что «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Вильярреал» в рамках 21 тура Ла Лиги, благодаря голу Педри.

Следующий соперник - «Манчестер Юнайтед». Ваши ожидания?

1 комментарий

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Barsa1984
МЮ тоже на ходу....будет весело
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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