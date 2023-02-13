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Лучший − Левандовски, худший − Рафинья. Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Вильярреала»

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Очередная победа команды Хави.

«Барселона» одержала важную победу над «Вильярреалом» с минимальным счетом − 1:0. Единственный гол на счету вундеркинда Педри. Эта победа стала одиннадцатой подряд для команды во всех турнирах и седьмая со счетом 1:0 в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Лучший игрок матча − Роберт Левандовски. Несмотря на то, что единственный гол в матче забил Педри, именно поляк создал тот прекрасный момент для испанца. Нападающий в принципе был очень активен у чужих ворот: он нанес аж три удара и упустил один серьезный момент.

Худший игрок матча − Рафинья. Вингер провел на поле практически весь матч и постоянно выпадал из игры. Бразилец 18 раз потерял мяч, плохо действовал в единоборствах и совершил всего две удачные попытки дриблинга. Сейчас он явно не в форме.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

4 комментария

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Егор ЗУЕВ
Ответ Soyench Perhatow
Матчи когда Педри забил) 1.Барселона-Селта 1-0 2.Осасуна-Барселона. 1-2 3.Барселона-Хетафе 1-0 4.Жирона-Барселона 0-1. 5. Вильяреал-Барселона 0-1. Он умееть забит нужный момент.
Помню Shuller18 писал, что он мало забивает)
+1
0
+1
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Soyench Perhatow
Матчи когда Педри забил)
1.Барселона-Селта 1-0
2.Осасуна-Барселона. 1-2
3.Барселона-Хетафе 1-0
4.Жирона-Барселона 0-1.
5. Вильяреал-Барселона 0-1.
Он умееть забит нужный момент.
+6
0
+6
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Tamerlan Gucci-Gov
Рафинья был не плох, просто Барса очень не охотно идет в отаку особенно если ведет по счету
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dowlet Gurbannazarow
Араухо мвп
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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