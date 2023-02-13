Лучший − Левандовски, худший − Рафинья. Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Вильярреала»

Очередная победа команды Хави.

«Барселона» одержала важную победу над «Вильярреалом» с минимальным счетом − 1:0. Единственный гол на счету вундеркинда Педри. Эта победа стала одиннадцатой подряд для команды во всех турнирах и седьмая со счетом 1:0 в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Лучший игрок матча − Роберт Левандовски. Несмотря на то, что единственный гол в матче забил Педри, именно поляк создал тот прекрасный момент для испанца. Нападающий в принципе был очень активен у чужих ворот: он нанес аж три удара и упустил один серьезный момент.

Худший игрок матча − Рафинья. Вингер провел на поле практически весь матч и постоянно выпадал из игры. Бразилец 18 раз потерял мяч, плохо действовал в единоборствах и совершил всего две удачные попытки дриблинга. Сейчас он явно не в форме.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.