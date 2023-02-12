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Канте отклонил новый контракт «Челси». Он хочет дольше играть в футбол – настроен на «Барселону»

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Н’Голо Канте отклонил предложение «Челси» о новом контракте, сообщает Sport. Вместо контракта на 2+1 год француз хочет гарантированно провести еще три сезона на «Стэмфорд Бридж».

Несмотря на травматичность, Канте высоко ценится благодаря большому опыту и несравненным заслугам, которые он демонстрировал на протяжении многих лет. Однако сейчас полузащитник недоволен предложенными условиями (2+1) и настроен на предложение «Барселоны».

Н’Голо – один из вариантов замены Бускетсу предстоящим летом. Стремление «Барсы» приобрести 31-летнего опорника во многом будет зависеть от его физической формы и финансовых запросов.

Хотели бы видеть Канте в «Барсе»?

4 комментария

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Davit FC Barça best fun
Будет очень хорошо если Канте придёт
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Олег Петров
Не очень хочется видеть его в барсе. Лучше сделать зачистку летом и собрать денег гп субименди.
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azamjzhon
Если Канте заиграет, то он футболист мирового уровня
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yarmuck
У Канте нет навыков Бускетса, не нужен он Барсе
+1
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