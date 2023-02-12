Новости команд и возможный состав «Барселоны» на матч против «Вильярреала»
В 21-м туре Ла Лиги «Барселона» вновь встретится с Кике Сетьеном – «блауграна» на выезде сыграет с «Вильярреалом».
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Барсы» на предстоящий матч.
Новости команды
«Барселона»
Серхио Бускетс и Усман Дембеле травмированы, парни пропустят встречу. Каталонцы поделились заявкой на матч:
«Вильярреал»
Хозяева остались без нескольких важных игроков. Против команды Хави на поле не выйдут Педраса, Ло Чельсо и Джексон. Морено матч может пропустить.
Возможный состав «Барселоны»
С каким счетом закончится игра?
Как игрок он не лучше Френки и Бускетса (и других игроков центра), и даже если Серджи уйдёт, на замену возьмут Субименди, а стать прототипом Паулиньо и Артуро Видаля Кессиэ не смог и не сможет по причине кардинального отличия футбола Хави и Вальверде, плюс, учитывая, что Кессиэ брали свободным агентом, его зарплата оказалась чуток завышенной (6.5 млн), и руководство тоже должно это держать в уме.