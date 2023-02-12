Новости команд и возможный состав «Барселоны» на матч против «Вильярреала»

В 21-м туре Ла Лиги «Барселона» вновь встретится с Кике Сетьеном – «блауграна» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Барсы» на предстоящий матч.

Новости команды

«Барселона»

Серхио Бускетс и Усман Дембеле травмированы, парни пропустят встречу. Каталонцы поделились заявкой на матч:

«Вильярреал»

Хозяева остались без нескольких важных игроков. Против команды Хави на поле не выйдут Педраса, Ло Чельсо и Джексон. Морено матч может пропустить.

Возможный состав «Барселоны»

С каким счетом закончится игра?