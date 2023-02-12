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Новости команд и возможный состав «Барселоны» на матч против «Вильярреала»

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В 21-м туре Ла Лиги «Барселона» вновь встретится с Кике Сетьеном – «блауграна» на выезде сыграет с «Вильярреалом». 

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Барсы» на предстоящий матч. 

Новости команды

«Барселона» 

Серхио Бускетс и Усман Дембеле травмированы, парни пропустят встречу. Каталонцы поделились заявкой на матч:

«Вильярреал» 

Хозяева остались без нескольких важных игроков. Против команды Хави на поле не выйдут Педраса, Ло Чельсо и Джексон. Морено матч может пропустить.

Возможный состав «Барселоны» 

С каким счетом закончится игра?

2 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Егор ЗУЕВ
Наконец-то Кессье, давно пора давать ему игровое время
Летом продадут.
Как игрок он не лучше Френки и Бускетса (и других игроков центра), и даже если Серджи уйдёт, на замену возьмут Субименди, а стать прототипом Паулиньо и Артуро Видаля Кессиэ не смог и не сможет по причине кардинального отличия футбола Хави и Вальверде, плюс, учитывая, что Кессиэ брали свободным агентом, его зарплата оказалась чуток завышенной (6.5 млн), и руководство тоже должно это держать в уме.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор ЗУЕВ
Наконец-то Кессье, давно пора давать ему игровое время
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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