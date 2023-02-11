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5 самых продаваемых футболок «Барсы»: в списке есть Араухо и Дембеле, но нет десятки Фати

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Согласно Diario AS, футболка Ансу Фати под номером 10 продается не так, как ожидалось.

«Сейчас он даже не входит в пятерку бестселлеров», — сообщает сотрудник одного из фан-магазинов.

В первую пятерку вошли Гави, Роберт Левандовски, Педри, Рональд Араухо и Усман Дембеле.

«Если вы хотите футболку Фати, вы должны попросить, чтобы имя было напечатано трафаретной печатью, потому что у нас ее нет на складе».

Унаследовав в сентябре 2021 года культовую футболку №10, юноша изо всех сил старается оправдать ожидания.

Несмотря на контракт до 2027 года, будущее Фати на «Камп Ноу» остается довольно туманным.

1 комментарий

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Sakata Gintoki
Не знаю, все говорят что надо ему дать шанс, а мне кажется, что наоборот его нужно сливать, пока есть хоть какой то интерес к нему (если верить сми). Не вериться что он станет топ игроком, максимум ротация в топ клубе или лидер какого нибудь середняка. Слишком много на парня свалилось в его годы, что мешает карьере уже сейчас. Травмы, большая зп, куча оваций и 10. Дай боже ошибаюсь, ну не вериться в него совсем, я в того же Торреса больше верю.
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