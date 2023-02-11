5 самых продаваемых футболок «Барсы»: в списке есть Араухо и Дембеле, но нет десятки Фати
Согласно Diario AS, футболка Ансу Фати под номером 10 продается не так, как ожидалось.
«Сейчас он даже не входит в пятерку бестселлеров», — сообщает сотрудник одного из фан-магазинов.
В первую пятерку вошли Гави, Роберт Левандовски, Педри, Рональд Араухо и Усман Дембеле.
«Если вы хотите футболку Фати, вы должны попросить, чтобы имя было напечатано трафаретной печатью, потому что у нас ее нет на складе».
Унаследовав в сентябре 2021 года культовую футболку №10, юноша изо всех сил старается оправдать ожидания.
Несмотря на контракт до 2027 года, будущее Фати на «Камп Ноу» остается довольно туманным.
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