5 самых продаваемых футболок «Барсы»: в списке есть Араухо и Дембеле, но нет десятки Фати

Согласно Diario AS, футболка Ансу Фати под номером 10 продается не так, как ожидалось.

«Сейчас он даже не входит в пятерку бестселлеров», — сообщает сотрудник одного из фан-магазинов.

В первую пятерку вошли Гави, Роберт Левандовски, Педри, Рональд Араухо и Усман Дембеле.

«Если вы хотите футболку Фати, вы должны попросить, чтобы имя было напечатано трафаретной печатью, потому что у нас ее нет на складе».

Унаследовав в сентябре 2021 года культовую футболку №10, юноша изо всех сил старается оправдать ожидания.