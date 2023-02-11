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«Недостаточно сильный»: вердикт Луи ван Гала 12-летнему ребенку, который стал легендой «Барсы»

Жерар Пике Жерар Пике
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Голландские менеджеры часто ошибаются в своих предположениях о том или ином игроке.

В своей книге «Наследие Барселоны» Джонатан Уилсон вспоминает, как Луи ван Гал впервые встретился с будущей легендой «Барселоны».

«Например, во время своего последнего сезона в клубе Ван Гал посетил бывшего вице-президента клуба [Амадора Бернабеу] в его доме и встретил его внука, многообещающего 12-летнего центрального защитника в молодежном составе «Барсы». 

«Он осмотрел его с ног до головы, а затем без предупреждения резко толкнул его в грудь. 12-летний мальчик упал, на что Ван Гал посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Недостаточно силен для центрального защитника». Ребенком был Жерар Пике».

Через несколько лет Пике перейдет из «Ла Масии» в «Манчестер Юнайтед». Однако уже в 2008 году каталонцы привезли его 21-летнего на «Камп Ноу», где он стал одним из лучших защитников мира.

3 комментария

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Barsaman-37
Возможно что Ван гал также не разглядел в нем будущего президента фк Барселона
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azamjzhon
Он стал не только сильным игроаом , но и сильным мотеватором.Так что, автором согласен
+5
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& Co1366
второе пришествие Ван Гала в Барсу было неудачным, поэтому неудивительно, что он не разглядел будущий талант.
+6
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+6
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