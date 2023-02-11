«Недостаточно сильный»: вердикт Луи ван Гала 12-летнему ребенку, который стал легендой «Барсы»

Голландские менеджеры часто ошибаются в своих предположениях о том или ином игроке.

В своей книге «Наследие Барселоны» Джонатан Уилсон вспоминает, как Луи ван Гал впервые встретился с будущей легендой «Барселоны».

«Например, во время своего последнего сезона в клубе Ван Гал посетил бывшего вице-президента клуба [Амадора Бернабеу] в его доме и встретил его внука, многообещающего 12-летнего центрального защитника в молодежном составе «Барсы».

«Он осмотрел его с ног до головы, а затем без предупреждения резко толкнул его в грудь. 12-летний мальчик упал, на что Ван Гал посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Недостаточно силен для центрального защитника». Ребенком был Жерар Пике».