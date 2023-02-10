«Барселона» не забывает об Обамеянге. Он может вернуться в клуб летом

В «Челси» у него нет будущего.

«Барселона» рассматривает возможность подписания Пьера-Эмерика Обамеянга летом, сообщает Мэтт Лоу из The Telegraph.

«Атлетико Мадрид» и «Милан» также думают подписать нападающего «Челси».

Ранее Relevo сообщал, что габонцем интересуется американский клуб «Лос-Анджелес», однако игрок решил, что ему еще рано переходить в МЛС.

33-летний футболист в настоящее время сосредоточен на борьбе за свое место в составе «Челси» после того, как его исключили из заявки на плей-офф Лиги чемпионов.

Обамеянг забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «синих» в этом сезоне.

В прошлом сезоне он забил 13 голов в 23 матчах за «сине-гранатовых».