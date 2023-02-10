«Виноваты игроки». Жорди Альба встал на защиту Кике Сетьена

В ближайшее время встретятся на поле.

В преддверии матча с «Вильярреалом», который сейчас тренирует бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен, Жорди Альбу спросили о причинах, почему он потерпел неудачу в столице Каталонии.

«Нелегко приехать в середине сезона. Мы играли отличные матчи, но когда дела шли плохо, это происходило не только не из-за него, но и из-за нас. Сетьен проделал хорошую работу, но были игроки, которые должны нести ответственность», − сказал Альба.

«Правда в том, что Сетьен справился хорошо. Он пытался применить свои идеи, которые для меня выглядели очень положительно. Но, к сожалению, это был не наш лучший сезон».

Сетьен возглавил «Барсу» в январе 2020 году, но из-за карантина, прервавшего сезон, не смог должны образом внедрить свою систему. После перерыва каталонцы выглядели плохо и завершили сезон без трофеев. Кике был уволен после поражения от «Баварии» со счетом 8:2.

В более поздних инсайдах была информация, что главная проблема Сетьена в «Барсе» − он не смог победить или переломить ветеранов клуба. Видимо это имеет в виду Жорди Альба.