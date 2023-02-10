FC BARCELONA
Блог

«Это карма». Новая девушка Пике так старалась спрятаться от папарацци, что врезалась в рекламный щит😂😂😂

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Жерар Пике Жерар Пике
Шакира
Футбол Футбол

Фанаты Шакиры в восторге.

Экс-капитан «Барселоны» недавно впервые официально представил свою новую девушку Клару Чиа, что сделало девушку еще более желанной у испанских репортеров.

Недавняя совместная прогулка Клары и Жерара закончилась не очень хорошо – пару начал снимать папарацци, а девушка, желая скрыться от камеры не заметила рекламный щит. К счастью, все закончилось заливистым смехом.

Поклонники колумбийской певицы Шакиры под видео залайкали комментарий «Это карма».

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Прикольное видео. До этого мы видели просто бабенку, которая разрушила семью. А может, у нее чувство юмора, ирония, может, они с Пике похожи по характеру?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Я бы давал уголовные наказания этим папарацци... До чего ушлёпки, просто реально лезут как тараканы! Правильное название.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanov
Ответ Julia Balinova
Какая же всё-таки стремная профессия - приставать к людям. Что-то вроде профессионального нищенства, по степени наглости и назойливости. Буэ.
Какая же классная и беззаботная у вас жизнь, если это для вас стрёмная профессия. Надеюсь, на вашем пути вам не повстречаются люди с по-настоящему стрёмными профессиями...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julia Balinova
Какая же всё-таки стремная профессия - приставать к людям. Что-то вроде профессионального нищенства, по степени наглости и назойливости. Буэ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lampard4ever
Вижу двух счастливых людей. В чём проблема? Ну не вышло у них с Шакирой прожить вместе всю жизнь. У 99% не выходит. Это вообще миф, что люди любят друг друга всю жизнь. Я бы понял хейт, если бы он бросил жену с ребёнком помирать в нищете и голоде, тогда да, тогда вопросов нет. А так все злобные фаны Шакиры вместе с самой Шакирой могут желчью своей захлебнуться, чего им и желаю.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
Пике всю дорогу искал рекламный щит для новой пассии. Он хорошо повеселился.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaloyan Yalamov
На самом деле побить надо всех папарацци....
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий