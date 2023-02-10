«Это карма». Новая девушка Пике так старалась спрятаться от папарацци, что врезалась в рекламный щит😂😂😂
Фанаты Шакиры в восторге.
Экс-капитан «Барселоны» недавно впервые официально представил свою новую девушку Клару Чиа, что сделало девушку еще более желанной у испанских репортеров.
Недавняя совместная прогулка Клары и Жерара закончилась не очень хорошо – пару начал снимать папарацци, а девушка, желая скрыться от камеры не заметила рекламный щит. К счастью, все закончилось заливистым смехом.
Поклонники колумбийской певицы Шакиры под видео залайкали комментарий «Это карма».
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