«Это карма». Новая девушка Пике так старалась спрятаться от папарацци, что врезалась в рекламный щит😂😂😂

Фанаты Шакиры в восторге.

Экс-капитан «Барселоны» недавно впервые официально представил свою новую девушку Клару Чиа, что сделало девушку еще более желанной у испанских репортеров.

Недавняя совместная прогулка Клары и Жерара закончилась не очень хорошо – пару начал снимать папарацци, а девушка, желая скрыться от камеры не заметила рекламный щит. К счастью, все закончилось заливистым смехом.

Поклонники колумбийской певицы Шакиры под видео залайкали комментарий «Это карма».