Жюль Кунде - главный модник «Барселоны»: выбираем лучший образ лидера обороны сине-гранатовых🕺💃

Умеет отвлечь внимание не только соперников.

Жюль Кунде летом мог оказаться в Лондоне – «Челси» в последний момент упустил француза, а ведь в Лондоне Жюль явно чувствовал бы себя в своей тарелке.

Дело в том, что за какие-то полгода защитник по праву завоевал титул главного модника «Барсы» - практически каждое появление Жюля перед матчем вызывает фурор благодаря ярким образам, которые выбирает француз.

Выберем лучший? Свои ответы оставляйте в комментариях.