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Жюль Кунде - главный модник «Барселоны»: выбираем лучший образ лидера обороны сине-гранатовых🕺💃

Жюль Кунде Жюль Кунде
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Умеет отвлечь внимание не только соперников.

Жюль Кунде летом мог оказаться в Лондоне – «Челси» в последний момент упустил француза, а ведь в Лондоне Жюль явно чувствовал бы себя в своей тарелке.

Дело в том, что за какие-то полгода защитник по праву завоевал титул главного модника «Барсы» - практически каждое появление Жюля перед матчем вызывает фурор благодаря ярким образам, которые выбирает француз.

Выберем лучший? Свои ответы оставляйте в комментариях.

3 комментария

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Vlad Emelin
Ответ fResho
Для кого-то одеваться как умственно отсталый , что первое увидел и напялил - мода))) ну ладно
Для кого-то нормально считать человека по одежде умственно отсталым) ну ладно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е.Р.
Белерин: ну да, ну да. пошел я на ###
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fResho
Для кого-то одеваться как умственно отсталый , что первое увидел и напялил - мода))) ну ладно
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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