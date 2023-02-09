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Больше, чем семья. «Барселона» сделала все, чтобы поддержать Маркоса Алонсо в трудную минуту

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Маркос Алонсо Пенья, бывший нападающий «Атлетико» и «Барселоны» и отец Маркоса Алонсо, скончался 9 февраля в возрасте 63 лет. Он долгое время боролся с раком, но болезнь взяла верх.

Руководство «Барселоны» и игроки команды решили поддержать товарища в тяжелый для него период.

Хави Мигель, журналист Diario AS, рассказал, что команда перенесла занятия и сопроводит его на похороны:

«Утренняя тренировка в пятницу будет перенесена на вторую половину дня. Большая часть состава во главе с Хави и капитанами отправится в Мадрид, чтобы сопровождать Маркоса Алонсо на похороны его отца.

Очевидно, что Маркос Алонсо не тренируется сегодня, и, как ожидается, не будет тренироваться и завтра. Игрок имеет разрешение от клуба отсутствовать столько дней, сколько сочтет нужным».

Больше, чем клуб. Больше, чем семья.

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